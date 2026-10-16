  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Trump sugiere a portavoz de Casa Blanca dejar su cargo tras polémica en su primera semana

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece su primera conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca.
La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece su primera conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca. SAMUEL CORUM | POOL | EFE
Por
Agencia EFE
  • 16/10/2026 12:34
Las dudas sobre la continuidad de Zacharia aumentaron estos últimos días, tras la polémica sobre su currículum.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este viernes a la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, que abandonara su cargo de secretaria de prensa después de la polémica en su primera semana.

”Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’”, aseguró el mandatario antes de acudir a un mitín en Georgia.

Las dudas sobre la continuidad de Zacharia aumentaron estos últimos días, tras la polémica sobre su currículum y una cuestionada primera rueda de prensa, que no llegó a los 15 minutos y donde solo aceptó tres preguntas.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo