Trump sugiere a portavoz de Casa Blanca dejar su cargo tras polémica en su primera semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este viernes a la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, que abandonara su cargo de secretaria de prensa después de la polémica en su primera semana.

”Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’”, aseguró el mandatario antes de acudir a un mitín en Georgia.

Las dudas sobre la continuidad de Zacharia aumentaron estos últimos días, tras la polémica sobre su currículum y una cuestionada primera rueda de prensa, que no llegó a los 15 minutos y donde solo aceptó tres preguntas.