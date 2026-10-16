Trump sugiere a portavoz de Casa Blanca dejar su cargo tras polémica en su primera semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este viernes a la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, que abandonara su cargo de secretaria de prensa después de la polémica en su primera semana.
”Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’”, aseguró el mandatario antes de acudir a un mitín en Georgia.
Las dudas sobre la continuidad de Zacharia aumentaron estos últimos días, tras la polémica sobre su currículum y una cuestionada primera rueda de prensa, que no llegó a los 15 minutos y donde solo aceptó tres preguntas.
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