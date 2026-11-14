Un sistema de control aéreo obsoleto, en el centro de la crisis de vuelos en Estados Unidos

Un día después de la suspensión del tráfico aéreo estadounidense, que generó una oleada de retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país, el secretario de Transporte de la Administración de Donald Trump, Sean Duffy, atribuyó ayer el incidente a una falla surgida durante el proceso de modernización de una infraestructura obsoleta de los sistemas de control aéreo. El fallo provocó la paralización más prolongada del tráfico aéreo desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En su explicación, reseñada por la agencia AFP, Duffy señaló que la orden de suspensión de cuatro horas del pasado viernes se emitió después de que los trabajos de mantenimiento para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran «problemas» en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...), eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo. (...) Concretamente, se registraron más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos; esto provocó problemas en nuestras comunicaciones con las aeronaves y causó interrupciones en la recepción de datos de radar”, declaró Duffy a los periodistas.

El titular de la Secretaría de Transporte también aprovechó la rueda de prensa para reiterar su petición de un mayor presupuesto destinado a modernizar un sistema que, en palabras del funcionario, contenía elementos que se remontaban a la década de 1980. Por ello, exigió al Congreso la aprobación de un paquete presupuestario de $50 billones.