Venezuela retoma diálogo entre Gobierno y oposición para definir una transición electoral

Las conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y sectores de la oposición para establecer una ruta hacia nuevas elecciones se reanudan esta semana con un encuentro entre representantes de ambas partes, en un proceso impulsado con respaldo de Estados Unidos y que busca definir cambios políticos y garantías electorales.

Según informó el medio El País, la reunión contempla el diálogo entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, dirigente opositora designada como emisaria para participar en las negociaciones.

La negociación fue estructurada con la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que designó a Figuera como representante para acordar con Jorge y Delcy Rodríguez una serie de cambios políticos, entre ellos la renovación del Consejo Nacional Electoral y del sistema judicial venezolano, instituciones señaladas por la oposición de estar bajo influencia del oficialismo.

Según El País, el inicio formal de las conversaciones estaba previsto para el pasado 1 de agosto, pero ese día ambos dirigentes solo sostuvieron una comunicación telefónica.

Entre los puntos planteados para la discusión se encuentran la atención a las víctimas del terremoto, el fortalecimiento de la democracia y las garantías de derechos políticos.

La participación de Dinorah Figuera también ha generado tensiones dentro de la oposición, luego de que María Corina Machado, principal figura opositora del país, quedara apartada de las negociaciones.

Según el medio, algunos dirigentes consideran que las conversaciones representan principalmente una negociación entre el chavismo y Washington, dejando a parte de la oposición con poca participación.

Por ahora, la mesa de negociación abre una nueva oportunidad en una crisis que acumula años de confrontación política. El futuro de las conversaciones permitirá definir una nueva etapa para Venezuela.