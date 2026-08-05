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Nuevo comando unifica seguridad en áreas estratégicas del Canal

El nuevo comando tendrá entre sus funciones la protección de instalaciones crítica.
El nuevo comando tendrá entre sus funciones la protección de instalaciones crítica.
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 06/08/2026 00:00
La estructura integra a cuatro estamentos y protegerá infraestructura crítica, recursos hídricos y áreas estratégicas del Canal

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El Ministerio de Seguridad Pública creó el Comando Conjunto para la Seguridad en las Áreas Específicas del Canal de Panamá (CCSCP), una estructura interinstitucional que integrará capacidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME).

La medida quedó establecida mediante una resolución publicada este miércoles 5 de agosto en la Gaceta Oficial, que establece una sola línea de mando para el personal asignado a este servicio especial y coloca su coordinación bajo la dirección y supervisión del ministro de Seguridad Pública.

El nuevo comando tendrá entre sus principales tareas la protección de áreas estratégicas vinculadas al Canal de Panamá, la seguridad de sus recursos hídricos y la protección de infraestructura crítica relacionada con la operación de la vía interoceánica.

La resolución señala que el Canal constituye una infraestructura estratégica de interés nacional e internacional y que su operación segura y continua resulta fundamental para la seguridad, estabilidad y desarrollo económico de Panamá.

El CCSCP contará con una Coordinación Ministerial y una Jefatura Operacional. El jefe operacional será un miembro de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado, mientras que el coordinador ministerial será un funcionario de nivel directivo del Ministerio de Seguridad Pública.

Ambos serán designados por el ministro de Seguridad Pública.

La Jefatura Operacional tendrá un equipo asesor y un Centro de Operaciones, además de los componentes de las instituciones que participen en las tareas de seguridad.

La resolución establece que los miembros juramentados de cada componente policial asignado al comando responderán directamente a la Jefatura Operacional durante el desarrollo de las funciones que les correspondan.

El objetivo es integrar las capacidades de los distintos estamentos para realizar operaciones terrestres, marítimas y aéreas, así como tareas relacionadas con emergencias y capacidades cibernéticas.

Nuevo comando unifica seguridad en áreas estratégicas del Canal

Uno de los elementos centrales del nuevo esquema es la protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

El Ministerio de Seguridad Pública considera la cuenca y sus áreas adyacentes un recurso estratégico indispensable para la sostenibilidad hídrica y la operación del Canal.
Por ello, el comando tendrá entre sus funciones prevenir actividades ilícitas o situaciones que puedan afectar la integridad de los recursos hídricos.
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