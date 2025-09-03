Aranceles de Trump enfrentan fallo clave: empresas estadounidenses podrían recuperar miles de millones

Expertos citados por <b>CNN </b>señalaron que, de confirmarse el fallo, el <b>Departamento del Tesoro</b> podría verse obligado a <b>reembolsar los aranceles</b> cobrados. Sin embargo, los mecanismos aún no están definidos:Podrían aplicarse solo a los demandantes iniciales.Podría requerirse que cada empresa interponga su propia demanda.O se abriría un <b>proceso administrativo de devolución</b>, donde los importadores tendrían que solicitar el dinero.Abogados especializados ya asesoran a empresas para mantener vivas sus reclamaciones y no perder la posibilidad de recuperar los pagos realizados.