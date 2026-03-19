Ataques a plantas de gas en Irán y Catar sacuden suministro energético mundial

Desde el punto de vista energético, lo que se está configurando es un escenario de alta vulnerabilidad sistémica. No se trata únicamente de ataques aislados, sino de una confrontación que ha puesto en riesgo uno de los nodos más importantes del suministro global.La posibilidad de que infraestructuras críticas en ambos lados del yacimiento queden comprometidas simultáneamente acerca al mundo a un escenario extremo: una disrupción prolongada en la disponibilidad de gas, con efectos en cadena sobre electricidad, industria y precios internacionales.En términos estratégicos, el mensaje es claro: el conflicto ha trascendido lo militar para convertirse en una crisis energética de alcance global.