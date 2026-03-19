Ataques a plantas de gas en Irán y Catar sacuden suministro energético mundial

El conflicto en Oriente Medio ha entrado en una fase sin precedentes tras los ataques cruzados contra infraestructuras gasíferas en Irán y Catar, dos actores clave en el suministro energético global. En cuestión de días, las instalaciones vinculadas a uno de los mayores yacimientos de gas del mundo —compartido entre ambos países— han sido blanco de operaciones militares, generando una alarma inmediata en los mercados internacionales. El detonante fue un bombardeo atribuido a Israel contra el campo de South Pars, en territorio iraní, considerado el mayor yacimiento de gas natural del planeta. Este complejo, junto con su extensión en Catar conocida como North Field, representa una porción significativa de las reservas globales y sustenta una parte esencial del comercio de gas natural licuado (GNL). Como represalia, Irán atacó una planta de procesamiento en Catar vinculada a ese mismo sistema geológico. El impacto no solo tiene implicaciones militares, sino que abre un escenario crítico para la seguridad energética mundial.

Un sistema interconectado bajo fuego

Lo que hace particularmente grave esta escalada es la naturaleza compartida del yacimiento. South Pars (Irán) y North Field (Catar) no son sistemas independientes, sino partes de una misma reserva subterránea, la más extensa conocida, con aproximadamente 9.700 kilómetros cuadrados. En términos prácticos, esto significa que cualquier daño en la infraestructura de uno de los lados afecta indirectamente la capacidad de explotación del otro. Ambos países han desarrollado complejos industriales multimillonarios para extraer, procesar y exportar gas, con inversiones acumuladas que superan decenas de miles de millones de dólares. La simultaneidad de los ataques introduce un riesgo estructural: la interrupción prolongada de una porción significativa del suministro global. Diversas estimaciones apuntan a que cada uno de estos sistemas aporta cerca del 20% del gas natural licuado que circula en el mercado internacional. Impacto inmediato en los mercados Los efectos no se han hecho esperar. La volatilidad en los precios del gas ha aumentado, impulsada por el temor a interrupciones sostenidas en el suministro. Europa, Asia y otras regiones altamente dependientes del GNL enfrentan ahora un escenario de incertidumbre, especialmente en un contexto donde la diversificación energética aún es limitada. El riesgo no radica únicamente en la pérdida inmediata de producción, sino en la posible degradación de infraestructura crítica. Plantas de licuefacción, terminales de exportación y redes de transporte requieren años para ser reconstruidas en caso de daños severos. Desde una perspectiva técnica, el sector energético opera con ciclos de inversión largos y altamente especializados. No se trata de instalaciones que puedan reemplazarse rápidamente, lo que amplifica el impacto potencial de cualquier destrucción significativa.

Trump y el factor geopolítico

En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió mensajes contradictorios. Inicialmente, negó cualquier implicación de su país en el ataque contra Irán, pero posteriormente advirtió a Teherán sobre posibles consecuencias, elevando aún más la tensión geopolítica. Este posicionamiento refleja un equilibrio delicado: evitar una implicación directa en el conflicto mientras se mantiene presión estratégica sobre Irán. Sin embargo, también añade incertidumbre sobre la posible internacionalización de la crisis.

¿Un punto de no retorno energético?

Más allá de la coyuntura inmediata, lo ocurrido plantea una pregunta de fondo: ¿está el mundo ante un cambio estructural en el sistema energético global? La destrucción o degradación de infraestructuras en el mayor yacimiento de gas del mundo podría tener efectos de largo plazo. La reconstrucción de complejos de GNL puede tardar entre cinco y diez años, dependiendo de la magnitud de los daños y las condiciones geopolíticas. Además, el hecho de que gran parte de las reservas aún no explotadas permanezcan inaccesibles durante un periodo prolongado implicaría una reducción sostenida de la oferta global. Esto podría acelerar procesos ya en marcha, como la transición hacia energías renovables, pero también generar presiones inflacionarias y tensiones en economías altamente dependientes del gas.

El peor escenario posible