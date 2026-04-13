Australia rompe barreras: ¿quién es Susan Coyle, la nueva líder del Ejército?

Una mujer liderará por primera vez el Ejército de Australia en sus 125 años de historia, tras el nombramiento de la teniente general Susan Coyle como nueva jefa de esta rama militar.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Richard Marles, quien calificó la designación como un hecho “profundamente histórico” para el país.

Coyle cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en las fuerzas armadas, durante las cuales participó en misiones en las Islas Salomón, Afganistán y Oriente Medio, consolidando su experiencia en distintos escenarios internacionales.

“Su logro significa que será la primera mujer en comandar una rama militar en la historia australiana”, destacó Marles, subrayando la relevancia del nombramiento.

El Ejército australiano atraviesa actualmente un proceso de modernización, incorporando armamento de largo alcance, drones y nuevas tecnologías, incluyendo capacidades en guerra cibernética, área en la que Coyle también posee experiencia.

La nueva jefa militar aseguró que su trayectoria le permite asumir el cargo con una base sólida, destacando la confianza depositada en su liderazgo en esta nueva etapa para las fuerzas armadas del país.