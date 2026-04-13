Australia rompe barreras: ¿quién es Susan Coyle, la nueva líder del Ejército?

La teniente general Susan Coyle es una destacada líder militar con una trayectoria de casi cuatro décadas en las Fuerzas Armadas de Australia, reconocida por su experiencia operativa y formación estratégica.Se incorporó a la reserva en 1987 y se graduó como oficial en 1991 en la Academia de la Fuerza de Defensa Australiana. A lo largo de su carrera, ha desempeñado roles clave en operaciones internacionales, incluyendo misiones en Timor-Leste, las Islas Salomón, Afganistán y Oriente Medio, acumulando cinco despliegues en zonas de conflicto.Entre sus responsabilidades más relevantes, lideró la Fuerza de Tarea Conjunta 633 en Medio Oriente y supervisó la Fuerza de Tarea Afganistán, consolidando su experiencia en escenarios complejos. En julio de 2024, asumió como jefa de capacidades conjuntas, con responsabilidad sobre los comandos cibernéticos y espaciales de la fuerza militar australiana.Además de su carrera operativa, Coyle cuenta con una sólida formación académica, con varias maestrías de posgrado y estudios en el prestigioso US Army War College. En el plano personal, es madre de tres hijos y forma parte de una familia con tradición militar, ya que su esposo también sirve en el ejército.