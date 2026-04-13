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Australia rompe barreras: ¿quién es Susan Coyle, la nueva líder del Ejército?

Australia nombra por primera vez a una mujer como jefa de su Ejército.
Australia nombra por primera vez a una mujer como jefa de su Ejército. EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/04/2026 11:58
Nombran a Susan Coyle como la primera mujer en liderar el Ejército de Australia.

Una mujer liderará por primera vez el Ejército de Australia en sus 125 años de historia, tras el nombramiento de la teniente general Susan Coyle como nueva jefa de esta rama militar.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Richard Marles, quien calificó la designación como un hecho “profundamente histórico” para el país.

Coyle cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en las fuerzas armadas, durante las cuales participó en misiones en las Islas Salomón, Afganistán y Oriente Medio, consolidando su experiencia en distintos escenarios internacionales.

“Su logro significa que será la primera mujer en comandar una rama militar en la historia australiana”, destacó Marles, subrayando la relevancia del nombramiento.

El Ejército australiano atraviesa actualmente un proceso de modernización, incorporando armamento de largo alcance, drones y nuevas tecnologías, incluyendo capacidades en guerra cibernética, área en la que Coyle también posee experiencia.

La nueva jefa militar aseguró que su trayectoria le permite asumir el cargo con una base sólida, destacando la confianza depositada en su liderazgo en esta nueva etapa para las fuerzas armadas del país.

Peril de Susan Coyle

La teniente general Susan Coyle es una destacada líder militar con una trayectoria de casi cuatro décadas en las Fuerzas Armadas de Australia, reconocida por su experiencia operativa y formación estratégica.

Se incorporó a la reserva en 1987 y se graduó como oficial en 1991 en la Academia de la Fuerza de Defensa Australiana. A lo largo de su carrera, ha desempeñado roles clave en operaciones internacionales, incluyendo misiones en Timor-Leste, las Islas Salomón, Afganistán y Oriente Medio, acumulando cinco despliegues en zonas de conflicto.

Entre sus responsabilidades más relevantes, lideró la Fuerza de Tarea Conjunta 633 en Medio Oriente y supervisó la Fuerza de Tarea Afganistán, consolidando su experiencia en escenarios complejos. En julio de 2024, asumió como jefa de capacidades conjuntas, con responsabilidad sobre los comandos cibernéticos y espaciales de la fuerza militar australiana.

Además de su carrera operativa, Coyle cuenta con una sólida formación académica, con varias maestrías de posgrado y estudios en el prestigioso US Army War College. En el plano personal, es madre de tres hijos y forma parte de una familia con tradición militar, ya que su esposo también sirve en el ejército.

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