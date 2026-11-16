Un carguero con bandera de Somalia se hundió este lunes 16 de noviembre frente a las costas de Bulgaria, en el mar Negro, luego de que integrantes de su tripulación denunciaran que fue atacado por dos drones navales. El buque, identificado como Betul 8, transportaba alrededor de 3.000 toneladas de trigo desde el puerto rumano de Sulina con destino a Egipto cuando quedó a la deriva y comenzó a hundirse a unas 60 millas náuticas (111 kilómetros) al este de Varna. Los 12 tripulantes, ocho de nacionalidad turca y cuatro azerbaiyanos, fueron rescatados y trasladados a tierra. De acuerdo con el Ministerio de Transportes de Bulgaria, todos se encuentran fuera de peligro, aunque presentaban síntomas de hipotermia. El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Varna recibió una señal de socorro a las 9:15 a. m., hora local (7:15 a. m. GMT), en la que la tripulación alertó que la embarcación se estaba hundiendo. Ante la emergencia, los marineros abandonaron el carguero en balsas salvavidas en alta mar, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate con participación de unidades militares y navales.

Tripulación aseguró que dos drones navales atacaron el buque

Tras ser rescatados y trasladados a la base aérea de Varna, dos integrantes de la tripulación declararon a la agencia especializada Maritime.bg que el carguero había sido atacado por dos drones navales. Uno de los marineros, presentado por el medio como el capitán de la embarcación, respondió en inglés “Two drones” (dos drones) al ser consultado sobre lo ocurrido. En las imágenes difundidas aparecía con sangre en la cabeza y visiblemente conmocionado. Sin embargo, las autoridades búlgaras no habían confirmado oficialmente que el hundimiento fuera consecuencia de un ataque ni habían informado sobre las causas del incidente.

Operativo de rescate incluyó helicópteros y buques militares

El rescate de los 12 marineros requirió el despliegue de varios recursos militares y navales en la zona del hundimiento. Cuatro buques del Grupo de Contramedidas contra Minas del Mar Negro (MCM Black Sea), dos de Bulgaria, uno de Rumanía y otro de Turquía, se dirigieron al lugar de la emergencia. También participaron dos helicópteros militares Cougar y un avión de combate Su-25 de la Fuerza Aérea búlgara, que realizaron labores de vigilancia y reconocimiento. El Ministerio de Transportes informó posteriormente que los tripulantes fueron rescatados a bordo de uno de los helicópteros y trasladados a tierra. Aunque no presentaban heridas de gravedad, sufrían síntomas de hipotermia por su exposición al frío en alta mar.

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