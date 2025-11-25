China dice que llamada entre Xi y Trump fue iniciativa de EEUU y tuvo atmósfera “amistosa”

El <b>Gobierno chino</b> aseguró este martes que la llamada del lunes entre los presidentes chino y estadounidense, <b>Xi Jinping y Donald Trump,</b> se produjo a iniciativa de Estados Unidos y tuvo lugar en una atmósfera '<b>positiva, amistosa y constructiva'.</b>La portavoz de la <b>Cancillería china Mao Ning</b> declaró hoy en una rueda de prensa que <b>Trump y Xi</b> han 'mantenido frecuentes intercambios' desde el regreso del republicano a la <b>Casa Blanca.</b>Mao aseveró que la comunicación entre ambos jefes de Estado sobre 'temas de interés común' es <b>'fundamental para el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos'.</b>Trump calificó la conversación con Xi de <b>'excelente'</b> y confirmó que viajará a <b>Pekín </b>en abril del próximo año para reunirse con su homólogo, a quien invitó a <b>Washington </b>para una posterior visita de <b>Estado</b>.'Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente <b>Xi de China.</b> Hablamos de diversos temas, como <b>Ucrania/Rusia,</b> el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc', escribió el líder estadounidense en su red social, <b>Truth</b>.Trump, quien subrayó que la relación entre <b>Estados Unidos y China</b> es <b>'extremadamente sólida',</b> afirmó que la charla sirvió para dar seguimiento a la 'exitosa reunión en <b>Corea del Sur</b> de hacer tres semanas'.<b>Por su parte, Xi defendió durante el diálogo que el 'regreso' de Taiwán</b> a China es una<b> 'parte importante'</b> del orden internacional tras la <b>Segunda Guerra Mundial.</b>El presidente chino enfatizó en la conversación que<b> China y Estados Unidos </b>lucharon antaño <b>'codo con codo'</b> contra el <b>'fascismo y militarismo'. </b>Añadió que, en la actualidad, ambas partes deben<b> 'salvaguardar conjuntamente los victoriosos resultados'</b> de la Segunda Guerra Mundial.