China dice que llamada entre Xi y Trump fue iniciativa de EEUU y tuvo atmósfera “amistosa”

El Gobierno chino aseguró este martes que la llamada del lunes entre los presidentes chino y estadounidense, Xi Jinping y Donald Trump, se produjo a iniciativa de Estados Unidos y tuvo lugar en una atmósfera “positiva, amistosa y constructiva”.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Trump y Xi han “mantenido frecuentes intercambios” desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Mao aseveró que la comunicación entre ambos jefes de Estado sobre “temas de interés común” es “fundamental para el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Trump calificó la conversación con Xi de “excelente” y confirmó que viajará a Pekín en abril del próximo año para reunirse con su homólogo, a quien invitó a Washington para una posterior visita de Estado.

“Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Hablamos de diversos temas, como Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc”, escribió el líder estadounidense en su red social, Truth.

Trump, quien subrayó que la relación entre Estados Unidos y China es “extremadamente sólida”, afirmó que la charla sirvió para dar seguimiento a la “exitosa reunión en Corea del Sur de hacer tres semanas”.

Por su parte, Xi defendió durante el diálogo que el “regreso” de Taiwán a China es una “parte importante” del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

El presidente chino enfatizó en la conversación que China y Estados Unidos lucharon antaño “codo con codo” contra el “fascismo y militarismo”. Añadió que, en la actualidad, ambas partes deben “salvaguardar conjuntamente los victoriosos resultados” de la Segunda Guerra Mundial.