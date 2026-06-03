Consejo de Seguridad de la ONU | Alemania queda fuera tras fracasar en la votación mientras cinco países toman sus lugares en la Asamblea General

En el grupo de <b>Asia-Pacífico (APG)</b>, la elección requirió cuatro rondas de votación para definir al segundo ganador.En la primera ronda, <b>Zimbabue aseguró su elección con 182 votos, superando ampliamente el umbral requerido de 127</b>. Sin embargo, la disputa por el segundo escaño quedó abierta entre <b>Kirguistán </b>y <b>Filipinas</b>. <b>Kirguistán obtuvo inicialmente 105 votos frente a los 85 de Filipinas, insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria.</b>La tercera ronda mostró un avance para <b>Kirguistán</b>, <b>que sumó 123 votos frente a 68 para Filipinas</b>, aunque todavía quedó por debajo del umbral requerido.Finalmente, en la cuarta ronda, <b>Kirguistán consiguió 142 votos y aseguró el último asiento disponible</b>, mientras que <b>Filipinas obtuvo 49 respaldos</b>.La elección representa un logro significativo para <b>Kirguistán</b>, que por primera vez integrará el <b>Consejo de Seguridad de la ONU</b>.