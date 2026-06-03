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Consejo de Seguridad de la ONU | Alemania queda fuera tras fracasar en la votación mientras cinco países toman sus lugares en la Asamblea General

La Asamblea General de la ONU eligió a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028.
La Asamblea General de la ONU eligió a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028. AFP
Por
Darine Waked
  • 03/06/2026 15:37
Portugal, Austria, Zimbabue, Trinidad y Tobago y Kirguistán obtuvieron los escaños disputados para el período 2027-2028 en Naciones Unidas

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La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este miércoles a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028, en una jornada marcada por la sorpresiva derrota de Alemania, que no logró alcanzar la mayoría requerida y quedó fuera del órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales.

La votación, realizada en la sede de la ONU en Nueva York, definió los representantes regionales que ocuparán los cinco escaños vacantes a partir del 1 de enero de 2027. Los países elegidos fueron Zimbabue, Kirguistán, Trinidad y Tobago, Portugal y Austria.

La elección más reñida se produjo en el grupo de Europa Occidental y Otros Estados (WEOG), donde tres países competían por dos plazas disponibles. Portugal obtuvo 134 votos y Austria alcanzó 131, superando la mayoría de dos tercios exigida por la Asamblea General.

Alemania, en cambio, consiguió 104 votos, quedando 23 sufragios por debajo de los 127 necesarios para asegurar un asiento en la primera ronda. El resultado representa un revés diplomático para Berlín y marca la primera ocasión en que el país fracasa en su intento de obtener un escaño rotatorio en el Consejo de Seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, encabezó la candidatura del país europeo. Tras conocerse los resultados, diversos observadores destacaron el carácter inusual de la derrota alemana, considerando el peso político y económico de la nación dentro del sistema multilateral.

Kirguistán logra el último escaño tras cuatro rondas

En el grupo de Asia-Pacífico (APG), la elección requirió cuatro rondas de votación para definir al segundo ganador.

En la primera ronda, Zimbabue aseguró su elección con 182 votos, superando ampliamente el umbral requerido de 127. Sin embargo, la disputa por el segundo escaño quedó abierta entre Kirguistán y Filipinas. Kirguistán obtuvo inicialmente 105 votos frente a los 85 de Filipinas, insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria.

La tercera ronda mostró un avance para Kirguistán, que sumó 123 votos frente a 68 para Filipinas, aunque todavía quedó por debajo del umbral requerido.

Finalmente, en la cuarta ronda, Kirguistán consiguió 142 votos y aseguró el último asiento disponible, mientras que Filipinas obtuvo 49 respaldos.

La elección representa un logro significativo para Kirguistán, que por primera vez integrará el Consejo de Seguridad de la ONU.

Trinidad y Tobago obtiene amplio respaldo

En el grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), Trinidad y Tobago fue elegida con una contundente mayoría de 181 votos de los 191 emitidos.

Guyana, la otra candidatura presentada en la región, recibió apenas un voto.

La votación registró nueve abstenciones y confirmó el amplio respaldo de la comunidad internacional a la candidatura trinitense.

Los nuevos integrantes del Consejo

Con estos resultados, Zimbabue, Kirguistán, Trinidad y Tobago, Portugal y Austria ocuparán los cinco puestos no permanentes que quedarán vacantes a finales de 2026.

Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad son elegidos por períodos de dos años y participan en las decisiones sobre conflictos internacionales, operaciones de paz, sanciones y otras cuestiones vinculadas a la seguridad global.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes con derecho a veto —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— y diez miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General.

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