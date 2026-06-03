Consejo de Seguridad de la ONU | Alemania queda fuera tras fracasar en la votación mientras cinco países toman sus lugares en la Asamblea General

La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este miércoles a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028, en una jornada marcada por la sorpresiva derrota de Alemania, que no logró alcanzar la mayoría requerida y quedó fuera del órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales.

La votación, realizada en la sede de la ONU en Nueva York, definió los representantes regionales que ocuparán los cinco escaños vacantes a partir del 1 de enero de 2027. Los países elegidos fueron Zimbabue, Kirguistán, Trinidad y Tobago, Portugal y Austria.

La elección más reñida se produjo en el grupo de Europa Occidental y Otros Estados (WEOG), donde tres países competían por dos plazas disponibles. Portugal obtuvo 134 votos y Austria alcanzó 131, superando la mayoría de dos tercios exigida por la Asamblea General.

Alemania, en cambio, consiguió 104 votos, quedando 23 sufragios por debajo de los 127 necesarios para asegurar un asiento en la primera ronda. El resultado representa un revés diplomático para Berlín y marca la primera ocasión en que el país fracasa en su intento de obtener un escaño rotatorio en el Consejo de Seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, encabezó la candidatura del país europeo. Tras conocerse los resultados, diversos observadores destacaron el carácter inusual de la derrota alemana, considerando el peso político y económico de la nación dentro del sistema multilateral.