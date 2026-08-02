Crisis en Ceuta: se agrava el éxodo migratorio marroquí de más de 50 mil personas y decenas de muertos

En medio de la emergencia, el<a href="/tag/-/meta/rey-felipe-vi"> <b>rey Felipe VI</a> </b>expresó su <i>'preocupación e indignación'</i> por lo ocurrido en Ceuta y Melilla. La Casa Real señaló que <b>el monarca siguió la situación con gran atención y pidió garantizar la seguridad de ambas ciudades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse</b>. También transmitió un mensaje de respaldo a sus habitantes.<i>'El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse'</i>, señaló el rey, quien también lamentó la pérdida de decenas de vidas durante la crisis.