¿Cuál es la preocupación de Putin y Xi? Conozca los detalles

El desfile militar, en el que China conmemoraba el ochenta aniversario del fin de la segunda guerra mundial, no solo mostró el poderío militar del gigante asiático, sino también las preocupaciones de los líderes Vladimir Putin y Xi Jinping.

Nuevamente un micrófono abierto permitió al público en general conocer una conversación privada entre los líderes de China y Rusia.

Y contrario a lo que usted podría pensar no estaban hablando de las decisiones del presidente Donald Trump en Ucrania, la Franja de Gaza y Venezuela.

A Putin y Xi les preocupa los logros científicos en materia de trasplante de órganos y si los seres humanos en este siglo vivirán hasta los 150 años.

El desfile fue transmitido por la cadena estatal china CCTV y debido a que había un micrófono encendido se conoció que el traductor de Putin decir en chino “la biotecnología está en continuo desarrollo”.

Posteriormente, el traductor dijo que los “órganos humanos pueden trasplantarse continuamente”. Junto a Putin y Xi estaba el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero los medios internacionales ignoran si a él se le tradujo esa conversación.

De acuerdo con el ABC de España esta conversación se produjo cuando los líderes se dirigían hacia la plaza de Tiananmen.

Después de escuchar lo dicho por Putin, según la traducción de chino a ruso, el líder dijo que “en este siglo los humanos” podrían vivir hasta los 150 años.

Según el diario ABC de España, posteriormente Putin confirmó que él y Xi habían discutido el tema este miércoles 2 de septiembre mientras esperaban el desfile.

Putin planteó que los medios modernos de mejora de la salud, los medios médicos, incluso los quirúrgicos relacionados con el trasplante de órganos permiten a la humanidad esperar que la vida activa siga de manera diferente a la actualidad.