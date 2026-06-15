Cumbre del G7 inicia en Francia con llamado a reforzar la estabilidad global

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer que hoy lunes 15 de junio se inagura la Cumbre del Grupo de los siete en Évian, Francia. Destacando el papel de la diplomacia en la resolución de conflictos internacionales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria europea señaló que el mundo ha cambiado profundamente desde la última vez que los líderes de las principales economías industrializadas se reunieron en esa ciudad francesa.

“El mundo ha cambiado profundamente desde la última vez que los líderes se reunieron aquí. Está más fragmentado, más competitivo y más incierto ”, expresó Von der Leyen al describir el panorama internacional actual.

Sin embargo, afirmó que los avances alcanzados recientemente en Oriente Medio demuestran que el diálogo sigue siendo una herramienta eficaz para alcanzar acuerdos. “El avance logrado anoche en Oriente Medio demuestra que la diplomacia puede dar frutos. Nos infunde renovada esperanza y determinación”, indicó.

La presidenta de la Comisión Europea aseguró que durante la cumbre del G7, que comenzó este lunes, los líderes trabajarán para impulsar una mayor estabilidad y seguridad global en medio de los desafíos geopolíticos que enfrenta la comunidad internacional.

La reunión del G7 congrega a los líderes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, quienes abordarán temas relacionados con la seguridad internacional, la economía mundial y los conflictos que afectan distintas regiones del planeta.