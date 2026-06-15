De la Espriella y Cepeda cierran campaña rumbo a la decisiva segunda vuelta en Colombia

Cada aspirante escogió un lugar con fuerte significado político y emocional para despedirse de sus simpatizantes.<b>De la Espriella</b> celebró su acto final en la ciudad de <b>Buga</b>, reconocida por albergar la <b>Basílica Menor del Señor de los Milagros</b>, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.Desde allí, el candidato denunció lo que calificó <b>como una presunta persecución política contra sectores que respaldan su candidatura</b> y llamó a sus seguidores a movilizarse masivamente en las urnas.Por su parte, <b>Cepeda </b>eligió el municipio de <b>Soledad</b>, en el área metropolitana de <b>Barranquilla</b>, una región considerada estratégica para sus aspiraciones electorales.Durante su intervención, el candidato del <b>Pacto Histórico</b> expresó confianza en una victoria y aseguró que <b>su propuesta representa 'la causa justa' para el futuro del país</b>.