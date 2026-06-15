De la Espriella y Cepeda cierran campaña rumbo a la decisiva segunda vuelta en Colombia

Colombia entró este domingo en la última semana de su carrera presidencial después de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda realizaran sus actos de cierre de campaña antes de la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Los dos candidatos concluyeron la fase pública de la contienda electoral y ahora se preparan para una etapa en la que la legislación colombiana solo permite actividades privadas de proselitismo, previo a la jornada en la que millones de ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro. La elección enfrenta dos proyectos políticos antagónicos y mantiene al país en expectativa sobre el rumbo que tomará durante los próximos cuatro años.

De la Espriella llega con ventaja en los sondeos

El candidato del movimiento Defensores de la Patria llega a la recta final con números favorables en las encuestas más recientes. Los sondeos publicados en los últimos días le atribuyen una intención de voto de 48,6 %, mientras que Iván Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico, registra un respaldo de 44,7 %. La diferencia mantiene a De la Espriella al frente de la carrera presidencial, aunque ambos comandos continúan enfocados en captar votantes indecisos y reforzar la participación de sus bases electorales.

Dos escenarios cargados de simbolismo

Cada aspirante escogió un lugar con fuerte significado político y emocional para despedirse de sus simpatizantes. De la Espriella celebró su acto final en la ciudad de Buga, reconocida por albergar la Basílica Menor del Señor de los Milagros, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. Desde allí, el candidato denunció lo que calificó como una presunta persecución política contra sectores que respaldan su candidatura y llamó a sus seguidores a movilizarse masivamente en las urnas. Por su parte, Cepeda eligió el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, una región considerada estratégica para sus aspiraciones electorales. Durante su intervención, el candidato del Pacto Histórico expresó confianza en una victoria y aseguró que su propuesta representa “la causa justa” para el futuro del país.

Una campaña marcada por la polarización

La contienda presidencial se desarrolla en un ambiente de alta polarización política, donde los debates sobre economía, seguridad, desigualdad y gobernabilidad han dominado la agenda pública. El proceso también ha estado acompañado por controversias derivadas de pronunciamientos de actores internacionales. Sectores políticos colombianos han cuestionado declaraciones provenientes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump que han sido interpretadas como señales de respaldo hacia la candidatura de De la Espriella. Mientras tanto, las campañas buscan consolidar apoyos en los últimos días antes de una elección que podría redefinir el mapa político colombiano.

Cuenta regresiva hacia el 21 de junio