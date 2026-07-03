Delcy Rodríguez defiende respuesta al terremoto y niega fallas en los rescates tras críticas por la tragedia

Ocho días después del devastador doble terremoto que estremeció el norte de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, salió al frente de las crecientes críticas sobre el manejo de la emergencia y aseguró que su Gobierno actuó con rapidez desde las primeras horas posteriores al desastre. Durante una rueda de prensa con medios internacionales —la primera comparecencia de este tipo en la que respondió preguntas de periodistas desde que asumió el cargo—, Rodríguez sostuvo que las decisiones para enfrentar la catástrofe fueron adoptadas de manera inmediata y defendió el despliegue de recursos humanos y materiales en las zonas afectadas. El balance oficial mantiene en 2.595 fallecidos y 12.400 heridos las consecuencias del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, una de las tragedias más graves registradas en la historia reciente del país.

El Gobierno reivindica la rapidez de su respuesta

Rodríguez presentó una cronología de las primeras horas posteriores al terremoto para respaldar la actuación de su administración. Según explicó, apenas tres horas después del movimiento telúrico ordenó activar la coordinación internacional y movilizar todos los equipos de rescate disponibles, sin distinción de origen. También aseguró que, antes del amanecer, ya había autorizado el traslado de maquinaria pesada, camas hospitalarias y recursos económicos de contingencia. La mandataria afirmó que el Ejecutivo creó un Estado Mayor de emergencia pocas horas después del desastre y reiteró que su administración continuará utilizando todos los recursos disponibles para atender a los afectados.

Responde a las críticas sobre la ausencia de rescatistas

Una parte importante de la conferencia estuvo marcada por las preguntas relacionadas con las denuncias de sobrevivientes, voluntarios y organizaciones que han cuestionado la tardía llegada de ayuda estatal durante las primeras horas tras el terremoto. Frente a esos señalamientos, Rodríguez insistió en que el despliegue fue inmediato y aseguró que miles de funcionarios civiles y militares participaron en las labores de emergencia. De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 4.000 efectivos fueron enviados durante las primeras 24 horas, número que aumentó a 11.000 en las siguientes 48 horas y alcanzó los 19.000 una semana después del desastre. La mandataria reconoció que algunas brigadas tardaron hasta dos días en llegar a determinadas comunidades, pero atribuyó esos retrasos a carreteras bloqueadas por los escombros y no a una falta de respuesta gubernamental. Asimismo, rechazó las versiones de ciudadanos que afirman haberse sentido abandonados durante las primeras jornadas de búsqueda y sostuvo que numerosas personas le han expresado personalmente su agradecimiento por la asistencia recibida en hospitales y campamentos.

Acusa a “laboratorios mediáticos” de provocar el caos

Otro de los temas abordados fue el congestionamiento registrado durante los primeros días en los accesos hacia La Guaira, considerada la zona más golpeada por el terremoto. Rodríguez aseguró que la masiva movilización de voluntarios y vehículos particulares respondió a campañas impulsadas desde lo que denominó “laboratorios mediáticos”, cuyo objetivo —afirmó— era obstaculizar las operaciones de búsqueda y rescate. Según explicó, la decisión de restringir el ingreso únicamente a personas autorizadas respondió a la necesidad de garantizar el trabajo de los equipos de emergencia. La presidenta encargada defendió además la militarización de la zona como una medida necesaria para mantener el orden y facilitar las operaciones de auxilio.

Defensa del papel de la Fuerza Armada

La actuación de los militares también fue objeto de cuestionamientos durante la conferencia. En los últimos días, numerosas imágenes difundidas en redes sociales mostraban a efectivos militares regulando el tránsito o realizando labores de seguridad, mientras ciudadanos y voluntarios removían escombros manualmente. Rodríguez rechazó esas críticas y aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha participado activamente en los rescates, la distribución de alimentos, la clasificación de donaciones y la instalación de hospitales, cocinas y baños de campaña. La funcionaria insistió en que los uniformados no solo han cumplido funciones de seguridad, sino también tareas humanitarias desde el inicio de la emergencia.

”Nadie va a una fosa común”