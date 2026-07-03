Obispos de Panamá piden diálogo entre la ACP y las comunidades de Río Indio

Los obispos de Panamá hicieron un llamado a privilegiar el diálogo entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las comunidades de Río Indio, Donoso y otros territorios involucrados en el proyecto hídrico, al considerar que solo mediante la escucha y el respeto mutuo será posible alcanzar soluciones sostenibles para el país.

El pronunciamiento forma parte del mensaje final de la 225.ª Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña, celebrada del 29 de junio al 3 de julio de 2026, en la que los prelados analizaron la realidad nacional y abordaron diversos temas sociales, económicos y ambientales.

En el documento, la Iglesia católica informó que durante la Asamblea sostuvo encuentros con representantes de la ACP y con delegados de las comunidades de Río Indio, Donoso y otras zonas vinculadas al proyecto destinado a garantizar nuevas fuentes de agua para el consumo humano y el funcionamiento del Canal.

Los obispos agradecieron la disposición de ambas partes para exponer sus preocupaciones y compartir sus puntos de vista “en un clima de respeto, escucha y diálogo”.

”Reafirmamos que el diálogo sincero y respetuoso es el único camino para construir soluciones duraderas”, señalaron.

La Conferencia Episcopal sostuvo que el desarrollo del país debe avanzar de la mano con el respeto a las personas que habitan los territorios afectados por los proyectos de interés nacional.

En ese sentido, subrayó que escuchar a las comunidades no implica renunciar a las distintas posiciones, sino reconocer la dignidad de quienes serán impactados por las decisiones.

”Todo proceso de desarrollo debe armonizar el interés nacional con el respeto a los derechos de las comunidades, su participación efectiva en las decisiones que les afectan y el cuidado responsable de la creación”, indicaron los obispos.

El mensaje constituye uno de los pronunciamientos más directos de la Iglesia sobre el debate que rodea el proyecto hídrico de Río Indio, considerado estratégico para fortalecer la seguridad hídrica del país y garantizar el abastecimiento de agua para la población y las operaciones del Canal de Panamá.

Además del tema de Río Indio, los obispos hicieron un llamado a la reconciliación nacional ante el clima de polarización que vive el país.

Advirtieron que la pérdida de confianza en las instituciones, las dificultades económicas, el desempleo y el debilitamiento del diálogo están afectando el tejido social panameño.

”Panamá necesita reconciliarse consigo misma”, afirmaron, al exhortar a todos los sectores a privilegiar la escucha y el bien común por encima de los intereses particulares.

En el mensaje final de la Asamblea, la Conferencia Episcopal también expresó su cercanía con el pueblo venezolano tras el devastador terremoto que afectó ese país y anunció una colecta nacional para el próximo domingo 5 de julio en todas las parroquias del país.

Los fondos recaudados serán destinados a apoyar a las familias afectadas por la emergencia, como un gesto de solidaridad de la Iglesia panameña.