Delcy Rodríguez toma las riendas y exige la liberación de Maduro

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez presidió ayer un consejo de defensa ante la notable ausencia del dictador Nicolás Maduro, tras su captura en la madrugada de este pasado sábado.

En dicho encuentro, Rodríguez reivindicó que Maduro es el único presidente de ese país y exigió su liberación mientras lideraba una mesa en la que estaban distintas personalidades del régimen como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez. Todos de la cúpula de chavista.

Rodríguez quiso aprovechar la reunión televisada, en cadena nacional, para realizar un llamado al pueblo venezolano a “mantenerse en calma” e insistió en la idea en la que se centró en la madrugada: reforzar la unión ‘cívico-militar-policial’ para “afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional”.

Igualmente, la número dos del gobierno venezolano aseguró que su país está preparado para defender su soberanía, en un claro contraste con lo insinuado tanto por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como el presidente estadounidense Donald Trump quien aseguró que Rodríguez se mostró dispuesta a participar de una transición a la democracia.