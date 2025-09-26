  1. Inicio
Delegados de la ONU se retiran antes del discurso de Netanyahu, Panamá se queda

Sillas vacías en la Asamblea General de la ONU.
Agencia EFE
  • 27/09/2025 00:00
Decenas de diputados se retiraron como forma de protesta por la crisis en Gaza

Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.

En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

Se desconoce si había habido una concertación previa entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta, que sumó a cerca de un centenar de delegados. No obstante, la misión permanente de Panamá estuvo representada en la sesión y no formó parte de la protesta.

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos -reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes- habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Estos últimos aplaudieron en varias ocasiones al primer ministro, entre vítores, y de algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana de alto nivel.

En paralelo, había convocada en el centro de Nueva York una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en la ciudad.

Nueva York pasa por ser la ciudad con mayor población judía del mundo fuera de Israel, pero la guerra de Gaza ha representado una gran fractura incluso entre la población judía que tradicionalmente era aliada incondicional de Israel. Esto se da en momentos en que, crecen las críticas por las denuncias de hambruna en Gaza y las acusaciones de “genocidio”. Amnistía Internacional advirtió en julio que la crisis alimentaria en la Franja es creciente y será crítica sino se toman medidas.

Sanciones a Irán

Las sanciones a Irán por su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entran en vigor este sábado después de que hoy el Consejo de Seguridad rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de seis meses a Teherán.

El Consejo tumbó la resolución por cuatro votos a favor y nueve en contra, más dos abstenciones, con lo que la resolución reunió los nueve votos necesarios para ser aprobada.

Conexión Inglaterra - Turquía

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversó con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la situación en Gaza y Oriente Medio y ambos líderes proyectaron una colaboración más estrecha en materia de defensa.

El líder británico trasladó a su homólogo turco la necesidad de que los socios internacionales, incluidos los líderes de los países árabes, hagan “progresos prácticos para buscar un camino a la paz que acabe con el conflicto en Gaza, libere a los rehenes y asegure la viabilidad de una solución de dos Estados”.

