Despidos sin precedentes golpean al Washington Post

Una profunda crisis interna enfrenta el histórico diario estadounidense<a href="/tag/-/meta/the-washington-post"> The Washington Post</a>, tras una ola de despidos realizada este miércoles que ha afectado aproximadamente a un tercio de los empleados del periódico.La empresa justificó la desición como parte de un <b>'reinicio estratégico'</b> para adaptarse al actual mercado mediático. Sin embargo, dentro de la redacción el ambiente fue descrito lleno de incertidumbre y conmoción. Según informó <b>el medio The Guardian</b>, medio que reveló detalles de la jornada, un empleado habría señalado que se trataba de un <b>'absoluto baño de sangre'</b>. Durante una reunión interna, el director en jefe Matt Murray comunicó que el periódico enfrenta problemas para conectar con las audiencias y competir en un ecosistema informativo saturado. Como parte de los ajustes el medio <b>eliminaría la sección de deportes, reduciría la cobertura internacional, recortaría la sección de libros y suspenderá su principal podcast informativo</b>.Según informo The Guardian, Murray también dio a conocder que el Post se reduciría a aproximadamente 12 oficinas que permanecerán con unn enfoque <b>'en temas de seguridad nacional'. </b>Las reacciones no tardaron. Martin Baron, exeditor ejecutivo del periódico, calificó la jornada como <b>'uno de los días más oscuros en la historia' </b>del medio, según recogió The Guardian.Algunos trabajadores consideran que las recientes decisiones editoriales y empresariales han debilitado la identidad del periódico y provocado la pérdida de suscriptores. El sindicato advirtió que la reducción de personal afectará la credibilidad del diario y su capacidad de fiscalizar al poder político. Aunque el periódico había aplicado indemnizaciones y salidas voluntarias en años recientes, los despidos masivos de periodistas eran poco habituales. La medida marca un punto de inflexión en la <b>transformación del medio, que durante años fue considerado un referente del periodismo estadounidense</b>.Los trabajadores despedidos permanecerán en nómina hasta abril con cobertura médica, mientras el sindicato prepara protestas frente a la sede del diario en Washington. La crisis abre interrogantes sobre el futuro editorial de uno de los periódicos más influyentes del mundo y refleja la presión económica que atraviesa la industria informativa global en plena era digital.