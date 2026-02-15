La diplomacia rusa calificó de “necropropaganda” y “ultraje a muertos” las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos sobre el envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalni con una toxina letal extraída de una especie de rana sudamericana.

“El método elegido por los políticos de Occidente, la necropropaganda, despierta verdadero estupor”, señaló la Embajada de Rusia en Londres en un comunicado difundido por la agencia TASS, en víspera de cumplirse el segundo aniversario de la muerte del opositor en una prisión ártica.

Según la legación diplomática, estas acusaciones “no son una búsqueda de justicia sino un ultraje a muertos”.

“Incluso tras la muerte de un ciudadano ruso Londres y las capitales europeas no pueden dejarle descansar en paz, lo cual muestra de modo muy elocuente la calaña de los promotores de esta campaña”, añadió.