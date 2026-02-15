Diplomacia rusa califica de ‘necropropaganda’ las acusaciones de envenenamiento de Navalni

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.<b>Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron hoy medios británicos.</b>El comunicado conjunto resalta que el líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno.