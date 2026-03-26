Donald Trump a Irán: ‘Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán enfrenta una posición de debilidad en medio de las negociaciones en curso, al tiempo que lanzó una advertencia directa a sus líderes para que aceleren un eventual acuerdo.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario calificó a los negociadores iraníes como “muy diferentes” y “extraños”, afirmando que, en privado, estarían presionando para alcanzar un entendimiento con Washington.

“Nos están rogando que lleguemos a un acuerdo”, escribió Trump, quien sostuvo que la República Islámica ha sido “aniquilada militarmente” y que no tendría capacidad de recuperación, aunque, según dijo, públicamente mantenga una postura más cautelosa.

El presidente también criticó lo que considera una contradicción en el discurso oficial de Teherán, señalando que mientras internamente buscan un pacto, externamente afirman que solo están “analizando” la propuesta estadounidense.

En su mensaje, Trump elevó el tono al advertir que el tiempo para negociar es limitado. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”, expresó, añadiendo que, de no concretarse un acuerdo, las consecuencias serían irreversibles y “no serán nada agradables”.

“Públicamente afirman que solo están “analizando nuestra propuesta”. ¡¡¡ERROR!!! Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable! ”, escribió.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos e Irán, marcado por el conflicto en Medio Oriente y las presiones internacionales para alcanzar una solución diplomática que reduzca el riesgo de una escalada mayor.