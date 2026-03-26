Gobierno rechaza versión de Panama Ports y afirma que defenderá los intereses del país

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, realizó declaraciones con respecto a los recientes señalamientos de Panama Ports Company, que han generado inquietud tras sugerir que el país no estaría preparado para asumir su defensa en medio del proceso arbitral en curso.

Las declaraciones del funcionario surgen luego de que la empresa emitiera un nuevo comunicado que, según el Gobierno, forma parte de una estrategia de comunicación orientada a proyectar debilidad institucional por parte de Panamá.

“Eso como parte de la estrategia probablemente de la defensa de Panama Ports y la comunicación han tratado de dejar entrever de que Panamá no está preparado para su defensa, lo cual es totalmente falso”, afirmó el ministro.

Icaza fue enfático en que el Estado panameño sí ha venido preparándose para enfrentar este escenario, subrayando que se actuará conforme a los mecanismos legales establecidos. En ese sentido, destacó que Panamá respetará el proceso arbitral, pero defenderá con firmeza sus intereses.

“Panamá se ha estado preparando, por supuesto, para defender los intereses de Panamá y así lo haremos conforme a lo que establece el proceso arbitral y nosotros vamos a respetar, por supuesto, el proceso”, sostuvo.

El ministro también reconoció que Panama Ports Company y sus accionistas están en su derecho de presentar los reclamos que consideren pertinentes como parte de su defensa. No obstante, reiteró que el Gobierno panameño mantendrá su posición en resguardo de la soberanía y los intereses nacionales.

Este intercambio de posturas ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a la relación contractual entre el Estado panameño y la empresa portuaria.