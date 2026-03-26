De bastión de lucha de los docentes a escuela moderna: así renace la República de Venezuela

El presidente José Raúl Mulino inauguró este jueves 26 de marzo la reconstruida Escuela República de Venezuela, en Calidonia, un proyecto que combina modernidad y preservación histórica, y que revive la memoria de la lucha docente contra la dictadura militar en 1979.

La Escuela República de Venezuela, fundada en 1929 en el corazón del corregimiento de Calidonia, reabrió oficialmente sus puertas este jueves tras una reconstrucción integral que demandó una inversión de 21 millones de dólares y más de tres años de trabajos.

La obra, que alcanza un 98% de avance con pruebas finales de sistemas electromecánicos y de seguridad, beneficiará a más de 1,600 estudiantes, ofreciendo aulas modernas, laboratorios, gabinetes psicopedagógicos y espacios accesibles para estudiantes con necesidades especiales.

El presidente José Raúl Mulino, acompañado de autoridades del Ministerio de Educación, presidió la ceremonia desde la propia escuela, destacando el valor histórico del centro educativo y su simbolismo en la lucha magisterial.

“Este edificio tiene un gran significado porque aquí vivimos momentos trascendentales en la lucha contra la dictadura militar. Fue en este lugar donde los educadores defendieron su derecho a enseñar y organizarse, enfrentando la represión del Estado. Hoy, recuperamos no solo un edificio, sino un pedazo de nuestra historia”, afirmó el mandatario.

Durante el acto, Mulino recordó la gesta de 1979, cuando los maestros panameños resistieron la imposición de la dictadura militar y defendieron la Escuela República de Venezuela como bastión de sus derechos.

La escuela se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad, marcando un precedente en la historia educativa del país.

La reconstrucción de la escuela incluyó la preservación de la fachada histórica en coordinación con el Ministerio de Cultura, respetando el patrimonio arquitectónico del edificio.

Además de las 28 aulas teóricas, el proyecto contempla baños distribuidos en tres niveles, circuitos de videovigilancia, control de acceso y sistemas contra incendios, garantizando un entorno seguro y funcional. El mobiliario y el equipamiento de laboratorios se están gestionando para asegurar la operatividad completa desde el inicio del año escolar.

Mulino también resaltó la relevancia de la obra en la mejora de la educación pública: “No solo se trata de un legado simbólico, sino del acceso a educación de calidad para miles de panameños. Hoy se evidencia que con esfuerzo y planificación se pueden finalizar obras que durante años permanecieron abandonadas”, señaló.

El acto de inauguración de este jueves marca la culminación de un proyecto que une memoria histórica, educación de calidad y modernidad, y reafirma el compromiso del Gobierno con la formación de nuevas generaciones en espacios dignos, seguros y respetuosos del patrimonio cultural del país.