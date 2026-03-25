Arbitraje portuario: ¿por qué crece la disputa con el Estado?

La empresa Panama Ports Company (PPC) elevó a más de 2.000 millones de dólares sus reclamos contra el Estado panameño en el proceso de arbitraje internacional que mantiene en curso, en medio de la disputa por el control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

Según informó la compañía, la ampliación del monto responde a los daños derivados de lo que califica como acciones ejecutivas “extremas”, entre ellas la ocupación de las instalaciones, restricciones de acceso a las propiedades y la supuesta confiscación de documentación protegida.

El proceso se desarrolla bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

PPC sostiene que el Estado panameño aún no ha presentado su respuesta inicial, lo que según la empresa ha retrasado el avance del caso y genera inquietud sobre la conducción del proceso.

La filial del grupo CK Hutchison también acusó al Estado de intentar dilatar el arbitraje, incorporar actores ajenos al contrato original y emitir declaraciones públicas que considera inexactas.

La controversia se intensificó tras el fallo del 30 de enero de 2026, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria otorgado a PPC, lo que derivó en la toma de control de las terminales por parte del Estado.

En ese contexto, la empresa insiste en que la situación refleja un entorno adverso para la inversión extranjera y cuestiona el manejo del conflicto por parte de las autoridades, mientras el arbitraje internacional avanza como principal vía para dirimir la disputa.