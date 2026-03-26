Tecnología 4.0: clave para capturar un mercado de $154 mil millones de cobre y litio para 2040

La productividad, la sostenibilidad y la velocidad de innovación definen el nuevo liderazgo global en la extracción de cobre y litio, donde la tecnología digital se posiciona como el motor para capturar una demanda que se cuadruplicará hacia 2050. Los minerales son materiales naturales que se extraen de la tierra, y algunos de ellos contienen elementos metálicos estratégicos como el cobre, el litio o la plata, que se obtienen mediante complejos procesos de extracción y refinación para su uso en diversas industrias globales. En la actualidad, estos recursos se han vuelto indispensables para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares y una vasta gama de tecnologías digitales que sostienen la economía moderna. Sin embargo, el panorama extractivo está sufriendo una metamorfosis radical. El liderazgo global en minerales críticos ya no se definirá únicamente por la posesión de vastas reservas geológicas, sino por la productividad, la sostenibilidad y la velocidad de innovación que los países logren implementar. Esta es una de las conclusiones centrales del informe de BID Invest, titulado “Minería inteligente en América Latina y el Caribe: acelerar la inversión para la transformación del sector”, publicado a mediados de este mes de marzo. El documento plantea con claridad las ventajas competitivas de adoptar las tecnologías de la industria 4.0 para aprovechar una demanda global de minerales críticos que podría más que duplicarse para 2030 y cuadruplicarse para el año 2050. América Latina y el Caribe ocupan hoy un lugar estratégico en las cadenas globales de suministro de tecnologías avanzadas. Gracias a su abundancia de recursos esenciales como el cobre, el litio, el níquel y la plata, la región sustenta la transformación energética y el desarrollo tecnológico a escala planetaria. El aumento de la competitividad mediante la eficiencia técnica no solo mejora los márgenes operativos, sino que incrementa la confianza de los inversionistas y posiciona a la región para capturar más valor ante la creciente sed global de estos materiales. No obstante, en este escenario de crecimiento acelerado, la minería regional enfrenta presiones sin precedentes para aumentar la producción, cumplir con estándares más altos de sostenibilidad y seguridad, y fortalecer simultáneamente el relacionamiento comunitario y el desarrollo local. En este contexto, afirma BID Invest, la adopción tecnológica se perfila como el factor decisivo para la supervivencia y competitividad minera, siendo fundamental acelerar la inversión en minería inteligente para maximizar los beneficios sociales, ambientales y económicos a largo plazo.

Los beneficios de las tecnologías de la industria 4.0

La aplicación de tecnologías de la industria 4.0, tales como la inteligencia artificial (IA), la automatización, el internet de las cosas (IoT), los gemelos digitales y la blockchain en el sector minero, permite reducir costos, fortalecer la seguridad operativa y hacer viables depósitos que anteriormente se consideraban demasiado complejos para ser explotados. Según el análisis de BID Invest, la digitalización permite incrementar la tasa de rendimiento de una mina entre un 10% y un 20%, mejorar la productividad de operaciones críticas como la perforación entre un 20% y un 30%, y reducir los costos operativos generales en torno al 30%. Estas cifras demuestran que los países que avancen más rápido en esta transformación no solo atraerán una mayor inversión extranjera, sino que fortalecerán su posicionamiento en las cadenas globales de valor de la industria minera, desplazando a competidores que operen bajo modelos analógicos tradicionales, subraya. La magnitud del mercado de minerales energéticos en América Latina y el Caribe refuerza esta posición estratégica de liderazgo. De acuerdo con el documento de BID Invest, en el año 2024 la producción alcanzó un valor estimado de $100 mil millones en minería y $19 mil millones en refinación. Mirando hacia el futuro, se proyecta que para 2040 estas cifras aumenten a niveles cercanos a los $130 mil millones y $24 mil millones, respectivamente, sumando un mercado total de más de $154 mil millones. Este crecimiento será impulsado principalmente por la expansión agresiva del cobre en naciones como Chile y Perú, así como por el avance sostenido en la producción y refinación de cobre, níquel y litio en países como Chile, Argentina y Brasil, detalla.

Oportunidades de inversión y desafíos de la minería