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Tecnología 4.0: clave para capturar un mercado de $154 mil millones de cobre y litio para 2040

La automatización en la minería moderna permite aumentar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la industria.
La automatización en la minería moderna permite aumentar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la industria.
Maquinaria realiza operaciones en un yacimiento minero.
Maquinaria realiza operaciones en un yacimiento minero.
Los camiones eléctricos también se utilizan en la industria minera.
Los camiones eléctricos también se utilizan en la industria minera.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 27/03/2026 00:00
Un informe de BID Invest revela que la integración de Inteligencia Artificial, IoT y automatización permitirá a la región incrementar el rendimiento minero hasta en un 20% y reducir costos operativos en un 30%, optimizando la extracción de cobre y litio para capturar un mercado proyectado en $154 mil millones entre producción y refinación hacia el año 2040

La productividad, la sostenibilidad y la velocidad de innovación definen el nuevo liderazgo global en la extracción de cobre y litio, donde la tecnología digital se posiciona como el motor para capturar una demanda que se cuadruplicará hacia 2050.

Los minerales son materiales naturales que se extraen de la tierra, y algunos de ellos contienen elementos metálicos estratégicos como el cobre, el litio o la plata, que se obtienen mediante complejos procesos de extracción y refinación para su uso en diversas industrias globales.

En la actualidad, estos recursos se han vuelto indispensables para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares y una vasta gama de tecnologías digitales que sostienen la economía moderna.

Sin embargo, el panorama extractivo está sufriendo una metamorfosis radical. El liderazgo global en minerales críticos ya no se definirá únicamente por la posesión de vastas reservas geológicas, sino por la productividad, la sostenibilidad y la velocidad de innovación que los países logren implementar. Esta es una de las conclusiones centrales del informe de BID Invest, titulado “Minería inteligente en América Latina y el Caribe: acelerar la inversión para la transformación del sector”, publicado a mediados de este mes de marzo.

El documento plantea con claridad las ventajas competitivas de adoptar las tecnologías de la industria 4.0 para aprovechar una demanda global de minerales críticos que podría más que duplicarse para 2030 y cuadruplicarse para el año 2050.

América Latina y el Caribe ocupan hoy un lugar estratégico en las cadenas globales de suministro de tecnologías avanzadas. Gracias a su abundancia de recursos esenciales como el cobre, el litio, el níquel y la plata, la región sustenta la transformación energética y el desarrollo tecnológico a escala planetaria.

El aumento de la competitividad mediante la eficiencia técnica no solo mejora los márgenes operativos, sino que incrementa la confianza de los inversionistas y posiciona a la región para capturar más valor ante la creciente sed global de estos materiales.

No obstante, en este escenario de crecimiento acelerado, la minería regional enfrenta presiones sin precedentes para aumentar la producción, cumplir con estándares más altos de sostenibilidad y seguridad, y fortalecer simultáneamente el relacionamiento comunitario y el desarrollo local. En este contexto, afirma BID Invest, la adopción tecnológica se perfila como el factor decisivo para la supervivencia y competitividad minera, siendo fundamental acelerar la inversión en minería inteligente para maximizar los beneficios sociales, ambientales y económicos a largo plazo.

Los beneficios de las tecnologías de la industria 4.0

La aplicación de tecnologías de la industria 4.0, tales como la inteligencia artificial (IA), la automatización, el internet de las cosas (IoT), los gemelos digitales y la blockchain en el sector minero, permite reducir costos, fortalecer la seguridad operativa y hacer viables depósitos que anteriormente se consideraban demasiado complejos para ser explotados.

Según el análisis de BID Invest, la digitalización permite incrementar la tasa de rendimiento de una mina entre un 10% y un 20%, mejorar la productividad de operaciones críticas como la perforación entre un 20% y un 30%, y reducir los costos operativos generales en torno al 30%. Estas cifras demuestran que los países que avancen más rápido en esta transformación no solo atraerán una mayor inversión extranjera, sino que fortalecerán su posicionamiento en las cadenas globales de valor de la industria minera, desplazando a competidores que operen bajo modelos analógicos tradicionales, subraya.

La magnitud del mercado de minerales energéticos en América Latina y el Caribe refuerza esta posición estratégica de liderazgo. De acuerdo con el documento de BID Invest, en el año 2024 la producción alcanzó un valor estimado de $100 mil millones en minería y $19 mil millones en refinación. Mirando hacia el futuro, se proyecta que para 2040 estas cifras aumenten a niveles cercanos a los $130 mil millones y $24 mil millones, respectivamente, sumando un mercado total de más de $154 mil millones. Este crecimiento será impulsado principalmente por la expansión agresiva del cobre en naciones como Chile y Perú, así como por el avance sostenido en la producción y refinación de cobre, níquel y litio en países como Chile, Argentina y Brasil, detalla.

Oportunidades de inversión y desafíos de la minería

Este panorama señala una oportunidad significativa para atraer capitales y ampliar la capacidad productiva regional, aunque la materialización de este potencial no depende únicamente de la escala de los recursos geofísicos ni de las condiciones favorables del mercado.

A pesar del optimismo económico, el documento de BID Invest subraya que en varios países de la región la paralización de proyectos mineros por factores sociales y ambientales inhibe gravemente el potencial de desarrollo y constituye uno de los principales riesgos estratégicos que deben abordarse con urgencia. Estos retrasos no solo afectan la producción inmediata, sino que dañan gravemente el argumento comercial y el modelo operativo de las empresas, demostrando que la eficiencia técnica es insuficiente si no va acompañada de una sólida legitimidad social. La ausencia de estrategias proactivas de relacionamiento temprano y de gestión territorial genera altos costos multidimensionales que afectan la viabilidad operativa y, por ende, la recaudación fiscal del Estado. Por ello, superar los bajos niveles de confianza ciudadana “es imperativo”, lo que posiciona la Licencia Social para Operar (LSO) como un habilitador crítico tanto para la inversión como para la adopción de nuevas tecnologías.

Una minería verdaderamente inteligente, según el informe, debe implementar sistemas de monitoreo participativo que utilicen herramientas digitales para vigilar los impactos ambientales en tiempo real, transformando la desconfianza histórica en un conocimiento técnico compartido entre la empresa, el Estado y la comunidad.

Asimismo, resulta fundamental asegurar la generación de beneficios tangibles y medibles para los territorios, alineando la inversión técnica con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial locales. La respuesta a la pregunta de cómo capitalizar la transformación tecnológica reside en la integración temprana de innovaciones que mejoren el rendimiento económico, reduzcan los impactos negativos y refuercen la confianza de todos los actores involucrados.

Este enfoque es respaldado por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), organismo que apoya a más de 85 países miembros. El IGF afirma que las nuevas tecnologías están aportando una mayor eficiencia y productividad al sector, junto con cambios transformadores en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo y protección del medio ambiente. No obstante, advierten que estas innovaciones presentan desafíos significativos para los gobiernos y las comunidades de acogida, quienes podrían ver reducidos los beneficios tradicionales relacionados con el empleo directo y las adquisiciones locales. Además, el organismo señala que aún no está claro cómo estos cambios afectarán la dinámica de género establecida históricamente en el sector minero.

El IGF subraya en su análisis que, si bien la evolución tecnológica no es un fenómeno nuevo en la minería, los cambios que se avecinan —que incorporan digitalización masiva, big data, automatización e inteligencia artificial— son más rápidos y potentes que cualquier transformación vista anteriormente. Esta ola emergente de adopción tecnológica representa una combinación de tecnologías evolutivas y revolucionarias que presenta nuevas oportunidades para mejorar los medios de vida alternativos de las comunidades. El organismo internacional trabaja activamente con los gobiernos para asegurar que estos estén equipados legal y políticamente para hacer frente a estos cambios disruptivos, estimulando al mismo tiempo un desarrollo sostenible que equilibre las necesidades de las comunidades, el cuidado del medio ambiente y la pujanza de la economía global.

En conclusión, la minería inteligente no es solo una opción técnica, sino la única vía para que América Latina y el Caribe aseguren su relevancia en el mapa económico del siglo XXI.

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