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Trump asegura diálogo con Irán, pero Teherán lo desmiente y agudiza la incertidumbre global

Donald Trump aseguró haber sostenido conversaciones con Irán, mientras Teherán negó cualquier tipo de contacto entre ambos países.
Donald Trump aseguró haber sostenido conversaciones con Irán, mientras Teherán negó cualquier tipo de contacto entre ambos países. AFP
Por
Darine Waked
  • 23/03/2026 11:41
Mensajes contrapuestos sacuden mercados, autoridades persas rechazan contactos y crecen dudas sobre estrategia de Washington en medio de escalada en Medio Oriente

La narrativa sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán quedó envuelta en contradicciones este lunes, tras declaraciones opuestas entre Washington y Teherán que elevan la incertidumbre en medio del conflicto en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber sostenido conversaciones “muy buenas y productivas” con Irán, orientadas a lograr una “resolución completa” de las hostilidades. Incluso, aseguró que ese diálogo lo llevó a suspender ataques previamente anunciados contra instalaciones energéticas iraníes.

Sin embargo, horas después, la versión fue desmentida de forma categórica.

Irán rechaza cualquier contacto

Medios iraníes, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores, negaron la existencia de negociaciones. “No hay conversaciones entre Teherán y Washington”, informó la agencia Mehr, en una declaración que contradice directamente al mandatario estadounidense.

La reacción no se limitó a un simple desmentido.

Desde Irán también se cuestionó el propósito de las afirmaciones de Trump, señalando que podrían responder a un intento de influir en los mercados energéticos internacionales.

El factor petróleo en el centro del discurso

Según la versión iraní, el anuncio de supuestas negociaciones tendría como objetivo presionar a la baja los precios del petróleo, altamente sensibles a cualquier señal de distensión o escalada en la región.

En los últimos días, el mercado energético ha reaccionado con volatilidad ante cada movimiento en el conflicto, lo que convierte las declaraciones políticas en un factor determinante para la economía global.

Dos versiones, un mismo conflicto

El contraste entre ambas posiciones abre múltiples interrogantes.

Por un lado, Washington proyecta una imagen de avance diplomático y posible desescalada. Por otro, Teherán niega cualquier acercamiento y acusa una estrategia comunicacional con fines económicos.

La falta de claridad sobre la existencia —o no— de canales de diálogo deja en evidencia la fragilidad del escenario actual.

Expectativa internacional en aumento

La contradicción entre ambas potencias no solo complica la lectura del conflicto, sino que incrementa la tensión global.

Aliados, mercados y analistas siguen de cerca cada declaración, conscientes de que cualquier cambio en la dinámica entre Estados Unidos e Irán puede impactar directamente en la estabilidad energética, política y militar a nivel internacional.

En este contexto, el choque de versiones no solo refleja una disputa diplomática, sino también una batalla por la narrativa en uno de los conflictos más sensibles del momento.

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