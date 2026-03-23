Trump asegura diálogo con Irán, pero Teherán lo desmiente y agudiza la incertidumbre global

La contradicción entre ambas potencias no solo complica la lectura del conflicto, sino que incrementa la tensión global.Aliados, mercados y analistas siguen de cerca cada declaración, conscientes de que cualquier cambio en la dinámica entre <b>Estados Unidos</b> e <b>Irán </b>puede impactar directamente en la estabilidad energética, política y militar a nivel internacional.En este contexto, el choque de versiones no solo refleja una disputa diplomática, sino también una batalla por la narrativa en uno de los conflictos más sensibles del momento.