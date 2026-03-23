Trump asegura diálogo con Irán, pero Teherán lo desmiente y agudiza la incertidumbre global

La narrativa sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán quedó envuelta en contradicciones este lunes, tras declaraciones opuestas entre Washington y Teherán que elevan la incertidumbre en medio del conflicto en Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber sostenido conversaciones “muy buenas y productivas” con Irán, orientadas a lograr una “resolución completa” de las hostilidades. Incluso, aseguró que ese diálogo lo llevó a suspender ataques previamente anunciados contra instalaciones energéticas iraníes. Sin embargo, horas después, la versión fue desmentida de forma categórica.

Irán rechaza cualquier contacto

Medios iraníes, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores, negaron la existencia de negociaciones. “No hay conversaciones entre Teherán y Washington”, informó la agencia Mehr, en una declaración que contradice directamente al mandatario estadounidense. La reacción no se limitó a un simple desmentido. Desde Irán también se cuestionó el propósito de las afirmaciones de Trump, señalando que podrían responder a un intento de influir en los mercados energéticos internacionales.

El factor petróleo en el centro del discurso

Según la versión iraní, el anuncio de supuestas negociaciones tendría como objetivo presionar a la baja los precios del petróleo, altamente sensibles a cualquier señal de distensión o escalada en la región. En los últimos días, el mercado energético ha reaccionado con volatilidad ante cada movimiento en el conflicto, lo que convierte las declaraciones políticas en un factor determinante para la economía global.

Dos versiones, un mismo conflicto

El contraste entre ambas posiciones abre múltiples interrogantes. Por un lado, Washington proyecta una imagen de avance diplomático y posible desescalada. Por otro, Teherán niega cualquier acercamiento y acusa una estrategia comunicacional con fines económicos. La falta de claridad sobre la existencia —o no— de canales de diálogo deja en evidencia la fragilidad del escenario actual.

Expectativa internacional en aumento