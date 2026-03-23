Trump anuncia pausa de ataques a Irán tras ‘conversaciones productivas’ en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión temporal de operaciones militares contra infraestructura energética en Irán, tras calificar como “muy positivas y productivas” las recientes conversaciones sostenidas entre ambos países.

A través de su red social Truth Social, el mandatario informó que durante los últimos dos días se han llevado a cabo diálogos enfocados en lograr una “resolución total de las hostilidades en Oriente Medio”.

“Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”, dijo.

Según Trump, el tono de las negociaciones ha sido “profundo, detallado y constructivo”, lo que motivó la decisión de instruir al Departamento de Guerra a posponer por cinco días cualquier ataque contra centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas iraníes.

“Basado en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer todos y cada uno de los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso” añadió.

El aplazamiento, explicó, está condicionado al avance y éxito de las conversaciones diplomáticas que continuarán durante la semana.

Este anuncio se produce en medio de un contexto de alta tensión en la región, donde recientes enfrentamientos y ataques han elevado la preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto.

La pausa en las acciones militares podría representar una oportunidad para abrir un canal de entendimiento entre Washington y Teherán.