Accidente aéreo en Nueva York deja 2 fallecidos y más de 40 heridos

Un accidente aéreo registrado la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de heridos, luego de que un avión de Air Canada colisionara con un camión de bomberos en plena pista.

De acuerdo con información proporcionada por CNN, la aeronave, operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, impactó contra un vehículo de rescate que respondía a otro incidente dentro del aeropuerto. El choque ocurrió alrededor de las 11:40 p.m., cuando el avión aterrizaba tras despegar desde Montreal.

Las víctimas mortales fueron el piloto y el copiloto, mientras que al menos 41 pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos y trasladados a centros médicos. Además, dos personas que se encontraban en el camión de bomberos también fueron hospitalizadas y permanecen en condición estable.

Según detalló el medio, el avión transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Entre ellos se encontraba un menor que viajaba sin acompañante, quien fue asistido tras el accidente. Tras la colisión, los protocolos de emergencia se activaron de inmediato y el aeropuerto fue cerrado temporalmente para facilitar las labores de rescate y la investigación. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión de operaciones en tierra debido a la emergencia.

Según CNN, datos preliminares indican que la aeronave se desplazaba a aproximadamente 209 kilómetros por hora justo antes del impacto. Asimismo, un audio del control de tráfico aéreo revela que el camión había recibido autorización para cruzar la pista, pero segundos después se le ordenó detenerse sin que se pudiera evitar la colisión.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras equipos de emergencia permanecieron en el lugar durante varias horas atendiendo la situación.