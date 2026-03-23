Accidente aéreo en Nueva York deja 2 fallecidos y más de 40 heridos

Un accidente aéreo registrado la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de heridos, luego de que un avión de <b>Air Canada colisionara con un camión de bomberos en plena pista.</b>De acuerdo con información proporcionada por <b>CNN</b>, la aeronave, operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, impactó contra un vehículo de rescate que respondía a otro incidente dentro del aeropuerto. El <b>choque ocurrió alrededor de las 11:40 p.m.,</b> cuando el avión aterrizaba tras despegar desde Montreal.<b>Las víctimas mortales fueron el piloto y el copiloto, mientras que al menos 41 pasajeros </b>y<b> miembros de la tripulación resultaron heridos</b> y trasladados a centros médicos. Además, dos personas que se encontraban en el camión de bomberos también fueron hospitalizadas y permanecen en condición estable.Según detalló el medio, el avión transportaba a<b> 72 pasajeros y cuatro tripulantes.</b> Entre ellos se encontraba un menor que viajaba sin acompañante, quien fue asistido tras el accidente. Tras la colisión, los protocolos de emergencia se activaron de inmediato y el aeropuerto fue cerrado temporalmente para facilitar las labores de rescate y la investigación. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión de operaciones en tierra debido a la emergencia.<b>Según CNN</b>, datos preliminares indican que la aeronave se desplazaba a aproximadamente<b> 209 kilómetros por hora </b>justo antes del impacto. Asimismo, un audio del control de tráfico aéreo revela que e<b>l camión había recibido autorización para cruzar la pista, pero segundos después se le ordenó detenerse</b> sin que se pudiera evitar la colisión.Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras equipos de emergencia permanecieron en el lugar durante varias horas atendiendo la situación.