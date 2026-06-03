Donald Trump respalda a Abelardo de la Espriella y desata polémica en Colombia

La respuesta del presidente <b>Gustavo Petro</b> no tardó en llegar.El mandatario colombiano calificó el respaldo de <b>Trump </b>como una intervención indebida en asuntos internos y exhortó a los ciudadanos a defender la independencia del proceso electoral.A través de sus redes sociales, <b>Petro </b>sostuvo que <b>cuando una nación intenta influir en las decisiones políticas de otra se pone en riesgo la libertad de los pueblos</b>. Asimismo, aseguró que durante un encuentro previo en la <b>Casa Blanca</b> había recibido garantías de que <b>Washington </b>no participaría en la campaña presidencial colombiana.La controversia surge en un momento de alta polarización política, cuando los candidatos buscan conquistar a los votantes indecisos antes de la jornada definitiva del 21 de junio.