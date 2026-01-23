  1. Inicio
Donald Trump y los misteriosos moretones: esto dice la Casa Blanca

El estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido objeto de mayor escrutinio público debido a su edad.
GIAN EHRENZELLER | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/01/2026 11:38
Nuevos moretones en Trump generan especulaciones; la Casa Blanca minimiza el asunto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación y especulaciones sobre su salud tras la difusión de fotografías que muestran nuevos moretones en su mano, aunque la Casa Blanca minimizó el hecho y aseguró que simplemente se golpeó contra una mesa.

Desde su regreso a la presidencia, a Trump se le habían visto hematomas en la mano derecha, usualmente cubiertos con vendajes o maquillaje. La administración había explicado que estos moretones eran producto de apretones de mano frecuentes y del consumo de aspirinas para su salud cardiovascular.

Sin embargo, las imágenes publicadas este jueves durante el Foro Económico Mundial en Davos muestran moretones más intensos en la mano izquierda. Las fotografías fueron tomadas durante la ceremonia inaugural de la “Junta de Paz de Trump” y se difundieron rápidamente en redes sociales.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt declaró que el mandatario se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que causó el moretón. Fotos anteriores al evento no mostraban hematomas en esa mano.

Donald Trump y los signos físicos que generan especulaciones sobre su estado de salud

El estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido objeto de mayor escrutinio público debido a su edad —79 años— y a señales físicas observadas durante recientes apariciones oficiales. En distintos eventos, el mandatario ha presentado moretones visibles y hinchazón en las piernas, además de episodios en los que pareció quedarse dormido por breves momentos.

Estas observaciones han reactivado la atención sobre su condición médica, luego de que en julio el gobierno confirmara que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección benigna que afecta el retorno venoso y puede provocar hinchazón, calambres y cambios en la piel. Según las autoridades, la condición es tratable mediante medicamentos o procedimientos específicos.

A pesar de las especulaciones, la Casa Blanca ha insistido en que el presidente se mantiene en buen estado de salud. En diciembre, el médico presidencial Sean Barbabella informó que una resonancia magnética realizada en octubre mostró que el sistema cardiovascular de Trump presenta un estado general excelente.

