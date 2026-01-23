Donald Trump y los misteriosos moretones: esto dice la Casa Blanca

El estado de salud del presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, ha sido objeto de mayor escrutinio público debido a su <b>edad —79 años—</b> y a señales físicas observadas durante recientes apariciones oficiales. En distintos eventos, el mandatario ha presentado <b>moretones visibles</b> y <b>hinchazón en las piernas</b>, además de episodios en los que pareció quedarse dormido por breves momentos.Estas observaciones han reactivado la atención sobre su condición médica, luego de que en julio el gobierno confirmara que Trump fue diagnosticado con <b>insuficiencia venosa crónica</b>, una afección benigna que afecta el retorno venoso y puede provocar hinchazón, calambres y cambios en la piel. Según las autoridades, la condición es tratable mediante medicamentos o procedimientos específicos.A pesar de las especulaciones, la Casa Blanca ha insistido en que el presidente se mantiene en buen estado de salud. En diciembre, el médico presidencial <b>Sean Barbabella</b> informó que una resonancia magnética realizada en octubre mostró que el sistema cardiovascular de Trump <b>presenta un estado general excelente</b>.