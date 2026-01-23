Donald Trump y los misteriosos moretones: esto dice la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación y especulaciones sobre su salud tras la difusión de fotografías que muestran nuevos moretones en su mano, aunque la Casa Blanca minimizó el hecho y aseguró que simplemente se golpeó contra una mesa.

Desde su regreso a la presidencia, a Trump se le habían visto hematomas en la mano derecha, usualmente cubiertos con vendajes o maquillaje. La administración había explicado que estos moretones eran producto de apretones de mano frecuentes y del consumo de aspirinas para su salud cardiovascular.

Sin embargo, las imágenes publicadas este jueves durante el Foro Económico Mundial en Davos muestran moretones más intensos en la mano izquierda. Las fotografías fueron tomadas durante la ceremonia inaugural de la “Junta de Paz de Trump” y se difundieron rápidamente en redes sociales.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt declaró que el mandatario se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que causó el moretón. Fotos anteriores al evento no mostraban hematomas en esa mano.