¿Por qué Donald Trump presenta moretones en las manos y qué dice la Casa Blanca?

El presidente estadounidense Donald Trump dejó ver este jueves 16 de enero una imagen llamativa que podría reavivar los cuestionamientos sobre su estado de salud: una serie de moretones en ambas manos.

Un elemento que contrasta con las comparaciones que él mismo hizo con frecuencia respecto a su antecesor, Joe Biden, a quien acusó reiteradamente durante la campaña de no contar con la estabilidad física y mental necesaria para desempeñar un cargo de tal responsabilidad.

Diversos fotógrafos de medios y agencias noticiosas —entre ellas la agencia EFE— captaron las manos de Trump durante un acto en el que constituyó la denominada Junta de Paz, una iniciativa integrada por líderes internacionales como el exprimer ministro británico Tony Blair y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con la que la Casa Blanca busca restar protagonismo a la Organización de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos internacionales.

El portal estadounidense The Daily Beast aseguró que las imágenes evidenciarían una contradicción en el discurso oficial de la Casa Blanca sobre la salud de Trump, quien sostuvo que los moretones en sus manos se deben a los “fuertes apretones de manos” que habría dado al recibir a diversos invitados en Washington, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“A medida que se reúne con cada vez más estadounidenses, el presidente Trump estrecha manos a diario, convirtiéndose así en el mandatario que más lo hace en la historia”, afirmó uno de sus voceros. En ese sentido, Trump atribuyó los moretones en sus manos a los efectos secundarios del uso frecuente de aspirina.

En una entrevista concedida al diario ‘The Wall Street Journal’, el presidente de Estados Unidos incluso comentó que tomaba más aspirina de la recomendada por sus médicos, al tiempo que admitió el uso de maquillaje para cubrir los moretones en sus manos.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en junio pasado que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición vascular que se manifestó tras presentar una leve hinchazón en la parte inferior de una pierna.

No obstante, la administración Trump descartó evidencia alguna de trombosis venosa profunda u otra enfermedad arterial, y que todos los resultados de laboratorio practicados en su momento se encontraban dentro de los parámetros normales.