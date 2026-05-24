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EE.UU. condena llamado de Hezbolá a derrocar al gobierno del Líbano

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio
El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 24/05/2026 16:14
Según EE.UU, el grupo armado ha ignorado los reiterados llamados del Ejecutivo libanés para cesar sus ataques y respetar el alto el fuego

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este domingo “en los términos más enérgicos” el llamamiento de Hezbolá a derrocar al gobierno democráticamente elegido del Líbano, calificándolo de imprudente y peligroso para la estabilidad regional.

Rubio señaló que el grupo armado ha ignorado los reiterados llamados del Ejecutivo libanés para cesar sus ataques y respetar el alto el fuego.

“En lugar de detener la violencia, Hezbolá ha continuado atacando posiciones israelíes y trasladando combatientes y armamento al sur del Líbano”, afirmó, describiendo estas acciones como parte de una campaña deliberada para desestabilizar el país y mantener su poder a costa del futuro del pueblo libanés.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el gobierno del Líbano trabaja actualmente en la recuperación, la reconstrucción y la búsqueda de asistencia internacional, con el pleno respaldo de Washington.

“Hezbolá, por el contrario, intenta activamente sumir al Líbano de nuevo en el caos y la destrucción”, advirtió.

Rubio reiteró el firme apoyo de Estados Unidos al gobierno legítimo libanés en su esfuerzo por restaurar la autoridad estatal y construir un futuro mejor para sus ciudadanos.

“No se permitirá que las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá tengan éxito. La era en la que un grupo terrorista mantuvo a toda una nación como rehén está llegando a su fin”, subrayó.

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