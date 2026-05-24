EE.UU. condena llamado de Hezbolá a derrocar al gobierno del Líbano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este domingo “en los términos más enérgicos” el llamamiento de Hezbolá a derrocar al gobierno democráticamente elegido del Líbano, calificándolo de imprudente y peligroso para la estabilidad regional.

Rubio señaló que el grupo armado ha ignorado los reiterados llamados del Ejecutivo libanés para cesar sus ataques y respetar el alto el fuego.

“En lugar de detener la violencia, Hezbolá ha continuado atacando posiciones israelíes y trasladando combatientes y armamento al sur del Líbano”, afirmó, describiendo estas acciones como parte de una campaña deliberada para desestabilizar el país y mantener su poder a costa del futuro del pueblo libanés.