EE.UU. condena llamado de Hezbolá a derrocar al gobierno del Líbano

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el gobierno del Líbano trabaja actualmente en la recuperación, la reconstrucción y la búsqueda de asistencia internacional, con el pleno respaldo de Washington. <i><b>'Hezbolá, por el contrario, intenta activamente sumir al Líbano de nuevo en el caos y la destrucción'</b></i>, advirtió.Rubio reiteró el firme apoyo de Estados Unidos al gobierno legítimo libanés en su esfuerzo por restaurar la autoridad estatal y construir un futuro mejor para sus ciudadanos. <i><b>'No se permitirá que las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá tengan éxito. La era en la que un grupo terrorista mantuvo a toda una nación como rehén está llegando a su fin'</b></i>, subrayó.