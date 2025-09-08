EE.UU. sigue “de cerca” la situación tras atentado en Jerusalén y reitera apoyo a Israel

El Gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que monitorea la situación en Jerusalén tras el atentado territorista que dejó hoy al menos seis muertos y reiteró su solidaridad con su aliado Israel.<i>'Seguimos de cerca la situación en Jerusalén tras el cruel atentado terrorista de esta mañana en el cruce de Ramot. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias',</i> dijo en X el Departamento de Estado.Washington expresó también su apoyo al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. 'Estados Unidos condena el terrorismo y se solidariza con nuestro amigo Israel', agregó Estado en su mensaje.El atentado ocurrió por la mañana, al norte de Jerusalén, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.Los dos atacantes, que, según el ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.Además de los seis fallecidos, los paramédicos trasladaron a 13 heridos al hospital y a otras diez personas que sufrían ansiedad.