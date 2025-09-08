Alerta sanitaria: estos son los esmaltes de uñas que prohibió el Minsa

La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud</a> ordenó suspender los registros sanitarios de varios artículos de belleza y aseo personal por la presencia de agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos dentro de su composición.El director nacional de Farmacias y Drogas, Uriel Pérez, se refirió a los esmaltes de gel que inicialmente mantenían registro sanitario, pero que tienen compuestos inseguros y de riesgo para los consumidores, cuando se requiere el uso de luz ultravioleta para secarlo.'Al retirar un producto del mercado, el consumidor podría tratar de buscar opciones, ya que <b>los esmaltes de gel</b> podrían convertirse en un comercio ilícito por ser más baratos, pero que debería poner en duda la compra'.<b>Prohibición en la Unión Europea</b>Los compuestos TPO y DMTA, que contienen estos esmaltes retirados en Panamá, fueron vetados recientemente en toda la Unión Europea.Son productos utilizados durante años porque sirven para solidificar, adherir y endurecer el esmalte de uñas, pero su uso se acaba de prohibir de forma tajante en toda la <b>Unión Europea</b>: <b>los compuestos TPO y DMTA no pueden utilizarse más porque son tóxicos para la reproducción y alteran el funcionamiento hormonal.</b>Son los dos últimos compuestos utilizados en cosmética y cuidado personal que han sido definitivamente desterrados de la UE, pero la lista de componentes tóxicos es <b>'grande y preocupante'</b> y no se está actualizando al ritmo que se debería, explica a <b>EFE</b> el coordinador del Grupo de Endocrinología y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Nicolás Olea.Estas dos sustancias, derivadas del petróleo y presentes en esmaltes y geles de uñas, son un 'fotoiniciador' para que el gel de uña empiece a endurecerse cuando le da la luz ultravioleta y un 'compuesto condicionante', una especie de aditivo que mejora la adhesión y dureza del esmalte.Desde esta semana, los salones de manicura y belleza tendrán que deshacerse de todos los geles y esmaltes que lleven en su composición TPO y DMTA y ya no se pueden agotar el envase empezado ni las existencias, es una 'prohibición radical'.