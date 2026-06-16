El acuerdo entre Estados Unidos e Irán deja a Netanyahu frente a su mayor derrota política y militar

Durante décadas, Netanyahu presentó a <b>Irán </b>como la principal amenaza para la existencia del Estado israelí.El mandatario defendió repetidamente la necesidad de <b>impedir que Teherán desarrollara capacidades nucleares</b> y consideró que una victoria sobre la <b>República Islámica</b> transformaría el panorama estratégico de <b>Medio Oriente</b>.El conflicto iniciado este año parecía ofrecerle la oportunidad de alcanzar ese objetivo.Sin embargo, el resultado final dista considerablemente de las expectativas planteadas por el gobierno israelí.A cuatro meses de unas elecciones que podrían definir su futuro político, Netanyahu <b>enfrenta encuestas que muestran dificultades para mantener la actual coalición de gobierno</b>, mientras sectores de la oposición cuestionan los resultados obtenidos tras meses de guerra.