El mapa estratégico de Washington: ¿cuántas bases militares posee Estados Unidos en Oriente Próximo?

La presencia de bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo constituye uno de los pilares centrales de su estrategia de seguridad internacional y de su capacidad de respuesta ante crisis como el conflicto con Irán. Actualmente, el Pentágono mantiene decenas de miles de militares distribuidos en al menos 19 instalaciones, ocho de ellas permanentes, en países que incluyen Bahréin, Catar, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Jordania. Este despliegue permite a Washington proyectar poder por tierra, aire y mar, así como proteger rutas energéticas estratégicas y aliados regionales. La red militar se concentra especialmente alrededor del Golfo Pérsico, lo que, según analistas, deja a Irán prácticamente rodeado por posiciones estadounidenses.

Catar y Bahréin: centros neurálgicos del poder aéreo y naval

Uno de los enclaves más relevantes es la base aérea de Al Udeid, en Catar, considerada la mayor instalación estadounidense en la región y sede avanzada del Comando Central (CENTCOM). Desde allí se coordinan operaciones militares que abarcan un territorio que va desde el norte de África hasta Asia Central. En Bahréin, por su parte, se encuentra el cuartel de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, responsable de operaciones navales en el Golfo Pérsico, el mar Rojo y el océano Índico, lo que convierte al país en un punto clave para la seguridad marítima internacional.

Kuwait, Emiratos y Arabia Saudí: logística y operaciones aéreas

Kuwait alberga varias instalaciones estratégicas, entre ellas Camp Arifjan, donde opera un cuartel avanzado del mando militar estadounidense. Además de servir como centro logístico, el país mantiene depósitos de equipamiento militar para operaciones rápidas. En los Emiratos Árabes Unidos, la base aérea de Al Dhafra permite misiones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, mientras que en Arabia Saudí la presencia estadounidense se vincula principalmente con sistemas de defensa aérea y cooperación militar bilateral.

Irak, Siria y Jordania: presencia vinculada a conflictos regionales

Estados Unidos mantiene tropas en Irak y Siria principalmente con el objetivo de combatir grupos extremistas y apoyar fuerzas locales. En el sur de Siria, la base de Al-Tanf representa un punto estratégico cercano a las fronteras con Jordania e Irak, en una zona clave de tránsito regional. Jordania también alberga instalaciones importantes, como la base aérea Muwaffaq al Salti, utilizada para operaciones aéreas y cooperación militar con aliados.

Red global que trasciende Oriente Próximo