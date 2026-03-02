El mapa estratégico de Washington: ¿cuántas bases militares posee Estados Unidos en Oriente Próximo?

Uno de los enclaves más relevantes es la base aérea de <b>Al Udeid</b>, en Catar, considerada la mayor instalación estadounidense en la región y sede avanzada del Comando Central (CENTCOM). Desde allí se coordinan operaciones militares que abarcan un territorio que va desde el norte de África hasta Asia Central.En Bahréin, por su parte, se encuentra el cuartel de la <b>Quinta Flota de la Armada estadounidense</b>, responsable de operaciones navales en el Golfo Pérsico, el mar Rojo y el océano Índico, lo que convierte al país en un punto clave para la seguridad marítima internacional.