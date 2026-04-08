El misterio del bote de Nutella en Artemis II: ¿casualidad o jugada brillante?

Lo que debía ser una transmisión histórica de la misión Artemis II terminó con un protagonista inesperado: un frasco de Nutella flotando dentro de la nave Orión. Sí, así como suena.

En medio del recorrido espacial, mientras miles de personas seguían atentos cada detalle del viaje, el bote apareció en cámara como si nada, girando suavemente en gravedad cero y, para rematar, con la etiqueta perfectamente visible. Bastó eso para que internet hiciera lo suyo.

Las reacciones no tardaron. Algunos lo tomaron con humor, otros levantaron la ceja. Y es que, siendo honestos, el momento parecía demasiado perfecto: buen ángulo, buena luz y una marca mundial colándose en plena misión espacial.

Ahí fue cuando comenzaron las teorías. ¿Publicidad disfrazada? ¿El primer anuncio en el espacio? ¿O simplemente un antojo de astronauta que se salió de control?

La NASA, por su parte, salió a aclarar la situación. Según explicaron, el frasco no tiene nada de misterioso: forma parte de los alimentos personales que los astronautas pueden llevar para hacer más llevadera la misión. Nada de acuerdos comerciales, nada de estrategia publicitaria.

Pero claro, eso no ha convencido a todo el mundo.

Porque aunque haya sido un accidente, el resultado fue oro puro: millones de personas viendo el momento en vivo, el video circulando por todas partes y la marca en boca de todos... literalmente.