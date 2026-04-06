Artemis II hace historia: astronautas sobrevuelan la cara oculta de la Luna

Este 6 de abril de 2026, sus cuatro astronautas protagonizaron un sobrevuelo histórico de la cara oculta de la Luna, un evento que no se veía desde la era Apolo.

Un viaje que rompe récords

A bordo de la nave Orion, la tripulación —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— alcanzó la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, superando el récord establecido en 1970 por la misión Apolo 13.

Este hito convierte a Artemis II en una de las misiones más ambiciosas de las últimas décadas, en un contexto donde la carrera espacial vuelve a tomar fuerza.

La cara oculta de la Luna, como nunca antes

Durante el sobrevuelo, los astronautas pudieron observar zonas nunca vistas directamente por el ojo humano, incluyendo formaciones como la cuenca Oriental, una región clave para entender la historia geológica del satélite.

La misión permitió estudiar hasta un 20% de esta cara desconocida, considerada uno de los territorios más enigmáticos del sistema lunar.

Silencio total en el espacio

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando la nave pasó por detrás de la Luna, provocando un apagón de comunicaciones de hasta 40 minutos con la Tierra.

Este “silencio espacial” es una prueba clave para futuras misiones, ya que obliga a la nave a operar de forma completamente autónoma.

Un espectáculo único: eclipse solar desde el espacio

Como si fuera poco, la tripulación también presenció un fenómeno inédito: un eclipse solar visto desde la cara oculta de la Luna, una experiencia nunca antes registrada en estas condiciones.

El camino hacia el regreso a la Luna

Aunque Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, su objetivo es claro: probar sistemas, recopilar datos y preparar el terreno para futuras misiones tripuladas.

Este vuelo es el paso previo a Artemis III, que buscará llevar nuevamente astronautas a la Luna por primera vez en más de medio siglo.