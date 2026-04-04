Artemis II avanza hacia la Luna y supera primeras fallas en vuelo

La misión Artemis II, que marca el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de medio siglo, avanza con estabilidad y ya se encuentra cerca a la mitad de su trayecto hacia la Luna, según informó la NASA.

La cápsula Orion despegó el pasado miércoles desde el Centro Espacial Kennedy y, hasta ahora, mantiene una trayectoria estable, lo que incluso permitió cancelar una de las maniobras de corrección previstas por el equipo en el Centro Espacial Johnson.

No obstante, el inicio del viaje no estuvo exento de dificultades. Durante las primeras horas, la tripulación enfrentó una breve interrupción en las comunicaciones con la Tierra, que fue solucionada rápidamente sin representar peligro.

A esto se sumó un inconveniente técnico en el sistema sanitario de la nave. Sin embargo, el problema fue resuelto a tiempo, evitando activar protocolos de emergencia.

Superados estos incidentes, la misión ha continuado con normalidad. La nave viaja a más de 5.600 kilómetros por hora y ya se encuentra a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, acercándose progresivamente a su destino.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, también ha compartido las primeras imágenes del planeta desde el espacio, incluyendo vistas completas de la Tierra y fenómenos como auroras.

Si todo continúa según lo previsto, la misión alcanzará la órbita lunar este lunes, cuando la nave rodeará la cara oculta de la Luna. En ese punto, Artemis II marcará un hito al convertirse en el vuelo tripulado que más lejos ha viajado desde la Tierra, superando incluso la distancia alcanzada por el Apolo 13.

Tras completar el rodeo lunar, la tripulación iniciará su regreso directo a la Tierra, en una misión que representa un paso clave para el futuro regreso del ser humano al satélite natural.