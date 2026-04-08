Dinoska Montalvo advierte riesgos e impulsa medidas tras incendio en zona del puente de las Américas

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, se refirió la mañana de este miércoles 8 de abril a la posibilidad de retirar los tanques de combustibles que están ubicados debajo del puente de las Américas, tras el incendio registrado en el área.

En medio de una entrevista con Radio Panamá, Montalvo afirmó que los tanques no pueden seguir en el área donde están, donde también indicó que esas instalaciones serán trasladadas por razones de seguridad.

“Eso lo anunció el presidente el día de ayer. Yo creo que ya hoy se debe estar levantando la eliminación. Eso no puede estar debajo del puente de las Américas”, afirmó, al tiempo que indicó que el presidente ya anunció la eliminación de la concesión que permitía esta actividad en el sitio.

Según Montalvo, la medida busca reducir riesgos, luego de que las investigaciones preliminares apuntaran a un trasiego de combustible entre camiones cisterna como origen del siniestro, además de posibles incumplimientos de protocolos de seguridad.

El pronunciamiento se da luego de que unidades del Cuerpo de Bomberos lograran sofocar el incendio y dieran inicio a las investigaciones para determinar las causas del siniestro. De acuerdo con los primeros hallazgos, el hecho estaría relacionado con el trasiego de combustible entre camiones cisterna en las inmediaciones de una concesionaria que operaba en el sitio.

Montalvo explicó que uno de los elementos clave en la investigación es determinar si hubo negligencia, ya que, según indicó, existen indicios de incumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.

“Ahí no debía haber nada que tuviese gasolina. En ese momento entendemos hasta ahorita que uno de los cisternos sí mantenía gasolina, no solamente diésel, en el lugar”, señaló, lo que podría haber incrementado el riesgo y la magnitud del incidente.

La ministra subrayó que, si bien ya se maneja una teoría preliminar del caso, será el informe técnico final el que permitirá establecer responsabilidades concretas. “Hablarte en este momento puntualmente quién pudiese ser o no responsable de una situación sería responsable de mi parte ”, puntualizó.

En cuanto a la infraestructura, Montalvo destacó que los tanques ubicados bajo el puente datan de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron instalados como parte de un sistema estratégico de almacenamiento de combustible, incluyendo estructuras reforzadas diseñadas para resistir posibles ataques.

No obstante, recalcó que las condiciones actuales hacen inviable mantener este tipo de operaciones en un punto de alto tránsito y relevancia como el Puente de las Américas, una de las principales vías de conexión del país.

“Se tiene que buscar la manera porque ya no es cualquier cosa lo que está ahí abajo ”, advirtió. La funcionaria también indicó que el área será completamente saneada como parte de las medidas adoptadas tras el incidente.

Sin embargo, reconoció que el proceso de remoción de las estructuras podría ser complejo debido a los componentes de seguridad con los que fueron construidas y su ubicación.