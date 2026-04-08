Convivienda entregó 4,020 unidades en 2025 y pide revisar políticas tributarias

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, Convivienda, presentó este miércoles 8 de abril su Informe Anual de Resultados 2025 y las proyecciones para 2026.

Durante el acto, el presidente Norberto Delgado destacó que el gremio busca aportar una visión basada en datos y experiencia, recordando que la dinámica del sector vivienda tiene efectos directos sobre la economía y las familias panameñas.

Por su parte, la directora ejecutiva, Elisa Suárez de Gómez, subrayó que la construcción es una actividad económica con alto contenido social y un impacto decisivo en la generación de empleos de calidad, por lo que las normas que la regulan deben evaluarse con transparencia.

En el balance de 2025, Convivienda informó que se entregaron 4,020 unidades de vivienda nueva, con mayor concentración de ventas en el rango de $40,000 a $60,000.

Además, se resaltó que hasta $120,000 el 81% de las ventas se encuentran dentro del programa de Interés Preferencial.

Para 2026, las proyecciones apuntan a la venta de 5,530 unidades, lo que representaría un repunte frente al año anterior.

El informe incluyó un estudio econométrico sobre el impacto de aplicar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a la primera vivienda.

Los resultados muestran que la medida no logra aumentar la recaudación tributaria neta y, por el contrario, genera pérdidas fiscales y desaceleración económica.

Mientras la recaudación estimada por ITBI sería de $37 millones, las pérdidas en ITBMS e ISR alcanzarían $131.5 millones, lo que se traduce en un déficit fiscal neto de $94.5 millones y una caída en la actividad económica de 1,288 millones, equivalente al 1.6% del PIB de 2025.

El estudio concluye que aplicar este impuesto penaliza al segmento más vulnerable del mercado, excluye a miles de familias del acceso a vivienda y reduce el efecto multiplicador de la construcción, que por cada dólar invertido genera $2.34 en PIB y 0.24 dólares en impuestos.

Convivienda reiteró que existen mecanismos alternativos de recaudación sin afectar la primera vivienda y que la reactivación del sector construcción puede convertirse en una fuente sustitutiva de renta tributaria, respaldando así a quienes lideran el desarrollo habitacional en Panamá.