PIB de Panamá podría saltar a 5.57 % en 2026 si se reactiva la mina de cobre

El otro pilar del escenario de 2026 es el Canal de Panamá. El análisis destaca que la eventual construcción de una represa en el río Indio permitiría aumentar entre cuatro y cinco tránsitos diarios adicionales en las esclusas neopanamax. Ese incremento operativo podría traducirse en más de mil millones de dólares adicionales en ingresos anuales.El Canal no solo tiene efecto directo sobre el PIB por su contribución al sector transporte y logística, sino también un efecto multiplicador en comercio, servicios y recaudación. Su desempeño es clave para sostener la expansión en un contexto global aún incierto.En paralelo, el sistema financiero mantiene dinamismo. Magallón resaltó que 'a pesar de todas las listas en las que han incluido a Panamá, los activos totales del centro financiero panameño son casi 2 veces el PIB de país'; y advirtió que 'no nos sacarán de las listas, porque la intención de ellos es que Panamá cambie su modelo territorial de impuestos a impuestos globales. Ahora, el país tendrá que decidir si desea seguir peleando contra eso o no, qué implicaría; si quiere atraer los bancos de Europa o no, si pretende atraer más negocios de Europa o no, porque Panamá no tiene la fuerza para hacer una retaliación completa'.El turismo, que viene de registrar cifras récord, junto con las zonas francas y áreas económicas especiales, también aparece como un componente relevante para fortalecer el comercio y la actividad económica. El director ejecutivo de ADEDAPP, Juan McKay, afirmó que 'las áreas económicas especiales, como Panamá Pacífico, son un pilar estratégico dentro de este escenario de crecimiento. Estos ecosistemas atraen inversión extranjera directa, generan empleo formal, promueven transferencia de conocimiento y fortalecen sectores clave como logística, comercio, manufactura y servicios globales. Su impacto trasciende nuestras fronteras, posicionando a Panamá como un <i>hub </i>regional competitivo y confiable'.Todo este dinamismo conjunto explica el diferencial entre el 4 % estimado por organismos internacionales y el 5.57 % proyectado por la firma privada.