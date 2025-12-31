El mundo despidió el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump

Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron el miércoles en Australia y otros países del Pacífico, que dijeron adiós a un convulso 2025 marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El año que termina fue además uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático.

Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.

En Sídney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, los preparativos de la Nochevieja han tenido, sin embargo, un sabor amargo.

Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas.

Una hora antes de medianoche, las fiestas se pararon para un minuto de silencio mientras el puente de la bahía de Sídney se iluminaba de blanco como símbolo de paz.

“La alegría que solemos sentir al comienzo de un nuevo año se ve atenuada por la tristeza del antiguo”, afirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un mensaje de vídeo.

Aun así, cientos de millas de espectadores abarrotaron el puerto de Sídney para observar las nueve toneladas de pirotecnia que se lanzaron a partir de medianoche.

“Los fuegos artificiales siempre han estado en mi lista de cosas que hacer antes de morir y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Susana Suisuikli, una turista inglesa.

Las celebraciones se esperan con ansias también en la deslumbrante Nueva York o en las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay.

Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de pirotecnia.