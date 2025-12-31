El mundo despidió el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump

El resto de América Latina también se prepara para festejar el Año Nuevo.Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de millas de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la economía.'La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas', dijo Enrique Flores, de 61 años.En Argentina también inquieta la economía, pero también el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde su selección defiende el título.'Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande', dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza.Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.