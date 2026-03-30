Embajada de Estados Unidos en Caracas retoma funciones tras años de cierre

La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció la reanudación formal de sus operaciones, marcando un nuevo paso en la relación bilateral con Venezuela.

A través de un mensaje oficial, la embajadora Laura Dogu informó que, a partir de hoy, la sede diplomática vuelve a funcionar como embajada, lo que implica la presencia de personal diplomático estadounidense en el país.

Según detalló, este reinicio permitirá desarrollar funciones clave como la vinculación entre empresarios de ambos países, el contacto con actores políticos y de la sociedad civil, así como la promoción de intercambios y el flujo de información.

Asimismo, indicó que se abrirán oportunidades de empleo dentro de la embajada y que se continuará con la reconstrucción de sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer servicios consulares en el futuro.

Los representantes destacaron que este proceso forma parte de un plan estructurado en tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

Finalmente, la embajada señaló que este paso representa el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, aunque advirtió que aún queda trabajo por realizar en el desarrollo de esta nueva etapa diplomática.