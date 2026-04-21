Estados Unidos captura a una segunda embarcación ligada a Irán en el Estrecho de Ormuz

El <b>Ejército de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> capturó este martes 21 de abril una <b>segunda embarcación ligada a <a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a></b>, después de interceptar otro buque vinculado a Teherán que, según afirmó el pasado domingo el presidente estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, intentó sortear el <b>bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz</b> impuesto por Washington a los barcos que salgan o procedan de puertos iraníes.En esta ocasión, se trata de la embarcación <b>M/T Tifani</b>, la cual se encontraba en <b>aguas internacionales</b>. De acuerdo con la cadena <b>Fox News</b>, el Departamento de Defensa informó que la captura de esta segunda nave se llevó a cabo <b>sin incidentes</b>.Las autoridades señalaron que estas operaciones forman parte de un esfuerzo mayor para frenar <b>'las redes ilícitas ligadas a Irán'</b>, dejando claro que las embarcaciones vinculadas a estas actividades <b>'ya no encuentran un lugar seguro'</b>.Se prevé que este miércoles finalice el <b>alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán</b>, mientras persiste la incertidumbre sobre si se llevará a cabo una <b>segunda ronda de conversaciones de paz</b> entre ambos países en <b>Islamabad (Pakistán)</b>.