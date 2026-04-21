Estados Unidos captura a una segunda embarcación ligada a Irán en el Estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos capturó este martes 21 de abril una segunda embarcación ligada a Irán, después de interceptar otro buque vinculado a Teherán que, según afirmó el pasado domingo el presidente estadounidense Donald Trump, intentó sortear el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz impuesto por Washington a los barcos que salgan o procedan de puertos iraníes.

En esta ocasión, se trata de la embarcación M/T Tifani, la cual se encontraba en aguas internacionales. De acuerdo con la cadena Fox News, el Departamento de Defensa informó que la captura de esta segunda nave se llevó a cabo sin incidentes.

Las autoridades señalaron que estas operaciones forman parte de un esfuerzo mayor para frenar “las redes ilícitas ligadas a Irán”, dejando claro que las embarcaciones vinculadas a estas actividades “ya no encuentran un lugar seguro”.

Se prevé que este miércoles finalice el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, mientras persiste la incertidumbre sobre si se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones de paz entre ambos países en Islamabad (Pakistán).