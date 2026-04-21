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Estados Unidos captura a una segunda embarcación ligada a Irán en el Estrecho de Ormuz

La embarcación fue capturada este martes 21 de abril.
La embarcación fue capturada este martes 21 de abril. Tomado de X @DeptofWar
Por
José Vilar
  • 21/04/2026 10:12
Estados Unidos capturó una segunda embarcación vinculada a Irán en aguas internacionales, en el marco del refuerzo del bloqueo en el Estrecho de Ormuz. La acción ocurre mientras crece la incertidumbre por el fin del alto el fuego

El Ejército de Estados Unidos capturó este martes 21 de abril una segunda embarcación ligada a Irán, después de interceptar otro buque vinculado a Teherán que, según afirmó el pasado domingo el presidente estadounidense Donald Trump, intentó sortear el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz impuesto por Washington a los barcos que salgan o procedan de puertos iraníes.

En esta ocasión, se trata de la embarcación M/T Tifani, la cual se encontraba en aguas internacionales. De acuerdo con la cadena Fox News, el Departamento de Defensa informó que la captura de esta segunda nave se llevó a cabo sin incidentes.

Las autoridades señalaron que estas operaciones forman parte de un esfuerzo mayor para frenar “las redes ilícitas ligadas a Irán”, dejando claro que las embarcaciones vinculadas a estas actividades “ya no encuentran un lugar seguro”.

Se prevé que este miércoles finalice el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, mientras persiste la incertidumbre sobre si se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones de paz entre ambos países en Islamabad (Pakistán).

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