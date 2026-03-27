Estados Unidos e Israel bombardean dos plantas siderúrgicas en Irán

Dos importantes instalaciones industriales en Irán fueron alcanzadas este jueves por ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos e Israel, según informó medio iraníes.

Según informó el medio La Vanguardia, dacuerdo con la agencia Fars, los bombardeos afectaron a las plantas Khuzestan Steel, ubicada en el suroeste del país, y Mobarakeh Steel, en la ciudad de Isfahán, en acciones separadas. La emisora estatal IRIB también confirmó los hechos.

“Hace unos minutos, el enemigo estadounidense-sionista atacó las fábricas de Khuzestan Steel, en el suroeste de Irán, y Mobarakeh Steel en Isfahán, en dos ataques separados”, señaló la agencia Fars

Tras los ataques, equipos de rescate se desplazaron de inmediato a las zonas afectadas para atender la situación, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre víctimas o la magnitud de los daños.

El incidente se produce en medio de un escenario geopolítico delicado, marcado por enfrentamientos indirectos y una escalada de tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, lo que podría generar nuevas repercusiones en la estabilidad regional.