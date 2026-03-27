De la tinta al bit: La histórica transición digital de El Diario de Hoy

El periodismo en Centroamérica vive una de sus transformaciones más profundas. El Grupo Editorial de El Diario de Hoy y el periódico popular Más! anunció oficialmente el cierre definitivo de sus ediciones impresas. La decisión pone fin a una era que comenzó el 2 de mayo de 1936, cuando el medio circuló por primera vez en las calles salvadoreñas en formato tabloide, acumulando desde entonces 90 años de presencia física ininterrumpida. Este sábado 28 de marzo de 2026 circularán las últimas ediciones especiales en papel, marcando el cierre de una etapa histórica que ha definido el ecosistema mediático en El Salvador. Según fuentes del grupo, la decisión responde a la acelerada evolución en los hábitos de consumo de información, donde el público prioriza cada vez más los dispositivos móviles y las plataformas digitales.

Adaptación y rigor editorial

Lejos de representar un retroceso, la empresa subrayó que esta transición busca potenciar su alcance e interactividad. El objetivo es mantener “La realidad en tus manos” —su emblemático eslogan—, pero ahora a través de una experiencia digital dinámica que responda a la inmediatez del siglo XXI. “La apuesta busca fortalecer su alcance sin dejar de lado los principios editoriales que han guiado su labor durante décadas”, señaló la compañía en su nota principal del sitio web. La nueva etapa permitirá al medio diversificar sus lenguajes informativos, integrando de manera protagónica el video, el audio y los formatos interactivos. Con esto, pretenden no solo fidelizar a sus lectores históricos, sino también conquistar a las nuevas generaciones bajo estándares de rigor, ética y responsabilidad.

El pulso de una nueva era