De la tinta al bit: La histórica transición digital de El Diario de Hoy

La empresa reafirmó su compromiso con <b>la democracia y la libertad de expresión</b>, entendiendo que el periodismo moderno debe latir al ritmo de los acontecimientos actuales. En su comunicado, <b>destacaron una visión clara del presente: la realidad ya no espera, se construye y se comparte en cada momento</b>.Este cambio refleja una tendencia global en la industria de los medios, donde <b>la sostenibilidad se encuentra en la capacidad de migrar con éxito hacia donde está la audiencia</b>, asegurando que el contenido verificado y el análisis profundo sigan siendo el norte de la organización, independientemente del soporte.