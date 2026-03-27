Las 5 claves de Panamá y el mundo este viernes 27 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes en los ámbitos local e internacional, con acontecimientos que marcan la pauta en seguridad, educación, justicia y deporte.

-Se mantiene activa una alerta Amber tras la evasión de 14 menores del Centro de Atención Integral de Tocumen, hecho registrado la noche del 24 de marzo y que ha generado un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

-El Ifarhu aclaró la información que circula sobre el retraso en el primer pago del programa Pase-U, asegurando que el proceso se desarrolla bajo criterios administrativos y de validación de datos, en coordinación con el Ministerio de Educación de Panamá.

-El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales programó audiencias dentro del proceso seguido contra Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes se entregaron tras permanecer prófugos desde 2015.

-Panamá logró que Venezuela avale la extradición de un sospechoso vinculado al caso Alas Chiricanas, relacionado con un atentado ocurrido en el pasado.

-La Selección Nacional de Panamá empató con Sudáfrica en su primer partido amistoso, como parte de su preparación en el calendario internacional.