Britney Spears reaparece en redes y envía un mensaje directo a sus seguidores

Tras tres semanas de hermetismo y una creciente preocupación por su estado legal y personal, la reconocida cantante estadounidense Britney Spears volvió a dar señales de vida en sus redes sociales. La “Princesa del Pop” eligió su cuenta de Instagram, ahora en modo privado, para compartir sus primeras palabras tras el arresto sufrido a inicios de marzo en California por conducir bajo los efectos del alcohol. La cantante publicó un video grabado frente a un espejo junto a su hijo menor, Jayden, de 19 años. En el mensaje que acompaña las imágenes, Spears expresó su gratitud ante la compleja situación que atraviesa: “Gracias por todo su apoyo... ¡pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición! ¡Sean amables!”, escribió.

Un enfoque en el bienestar personal

La reaparición de la artista coincide con un esfuerzo de su círculo íntimo por estabilizar su entorno. Según declaraciones de su representante recogidas por la revista People, la prioridad actual es la salud de la cantante. “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario para encaminarla hacia el bienestar”, indicaron fuentes cercanas. Allegados a la familia confirmaron que el reencuentro con Jayden ha tenido un impacto positivo en el ánimo de la intérprete de éxitos como “Baby One More Time” y “Toxic”, asegurando que este acercamiento “la ha hecho feliz” en un momento de alta tensión mediática.

El proceso judicial en curso