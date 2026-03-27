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Vida y cultura

Britney Spears reaparece en redes y envía un mensaje directo a sus seguidores

La reconocida cantante estadounidense Britney Spears.
La reconocida cantante estadounidense Britney Spears. Archivo | AFP
Por
Mileika Lasso
  • 27/03/2026 18:00
Luego de tres semanas de silencio y con su cuenta en modo privado, la artista retoma el contacto tras los eventos ocurridos en Ventura

Tras tres semanas de hermetismo y una creciente preocupación por su estado legal y personal, la reconocida cantante estadounidense Britney Spears volvió a dar señales de vida en sus redes sociales. La “Princesa del Pop” eligió su cuenta de Instagram, ahora en modo privado, para compartir sus primeras palabras tras el arresto sufrido a inicios de marzo en California por conducir bajo los efectos del alcohol.

La cantante publicó un video grabado frente a un espejo junto a su hijo menor, Jayden, de 19 años. En el mensaje que acompaña las imágenes, Spears expresó su gratitud ante la compleja situación que atraviesa:

“Gracias por todo su apoyo... ¡pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición! ¡Sean amables!”, escribió.

Un enfoque en el bienestar personal

La reaparición de la artista coincide con un esfuerzo de su círculo íntimo por estabilizar su entorno. Según declaraciones de su representante recogidas por la revista People, la prioridad actual es la salud de la cantante. “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario para encaminarla hacia el bienestar”, indicaron fuentes cercanas.

Allegados a la familia confirmaron que el reencuentro con Jayden ha tenido un impacto positivo en el ánimo de la intérprete de éxitos como “Baby One More Time” y “Toxic”, asegurando que este acercamiento “la ha hecho feliz” en un momento de alta tensión mediática.

El proceso judicial en curso

Los hechos que motivaron este retiro temporal ocurrieron la noche del 4 de marzo en el condado Ventura County. Spears fue interceptada en la autopista U.S. 101 mientras conducía de manera errática. Tras fallar las pruebas de sobriedad en el lugar, fue trasladada a la cárcel, donde posteriormente fue liberada a la espera de los resultados químicos.

El equipo de la artista no evadió la gravedad del asunto, calificando el arresto como “un hecho desafortunado que es completamente inexcusable”. Asimismo, manifestaron su esperanza de que este incidente marque un punto de inflexión: “Ojalá este pueda ser el primer paso en un cambio que se necesita desde hace mucho tiempo en la vida de Britney”.

La cantante, quien recientemente fue vista realizando compras en Malibú, deberá comparecer ante la justicia el lunes 4 de mayo, fecha fijada para la audiencia donde se determinará si la fiscalía presentará cargos formales. Mientras tanto, sus abogados mantienen una batalla legal paralela tras denunciar la filtración de información privada y presuntos hackeos en las cuentas de la artista

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