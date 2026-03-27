Britney Spears reaparece en redes y envía un mensaje directo a sus seguidores

La reaparición de la artista coincide con un esfuerzo de su círculo íntimo por estabilizar su entorno. Según declaraciones de su representante recogidas por la revista <b>People</b>, la prioridad actual es la salud de la cantante. <i><b>'Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario para encaminarla hacia el bienestar'</b></i>, indicaron fuentes cercanas.Allegados a la familia confirmaron que el reencuentro con Jayden ha tenido un impacto positivo en el ánimo de la intérprete de éxitos como<b> 'Baby One More Time'</b> y<b> 'Toxic'</b>, asegurando que este acercamiento<i> 'la ha hecho feliz'</i> en un momento de alta tensión mediática.