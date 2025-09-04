Estados Unidos impone restricciones de visa a centroamericanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la implementación de una política de restricciones de visado contra ciudadanos centroamericanos señalados de colaborar con el Partido Comunista Chino (PCCh) en actividades que, según Washington, socavan el Estado de derecho en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida busca negar la entrada a Estados Unidos a aquellos nacionales centroamericanos que, actuando en nombre del PCCh, hayan dirigido, autorizado, financiado o apoyado acciones que afecten la legalidad democrática en sus países. Las restricciones se extenderán también a los familiares inmediatos de las personas señaladas.

El Departamento de Estado precisó que la política ya está siendo aplicada a varios ciudadanos centroamericanos que participaron previamente en este tipo de actividades.

“Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”, indicó el Departamento de Estado.

La medida se adopta bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y busca responsabilizar a quienes, de forma consciente, faciliten la influencia del Partido Comunista Chino en Centroamérica y contribuyan a la desestabilización regional.

Washington enfatizó que continuará empleando “todas las herramientas disponibles” para garantizar la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.